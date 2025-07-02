كتب- عمر صبري:

أعلنت كلية التربية جامعة حلوان تفاصيل القبول لطلاب الثانوية العامة 2025 -2026 برنامج إعداد معلم الكيمياء باللغة الإنجليزية كأحد البرامج المتميزة التي تلبي طموحات الطلاب، وتواكب التطورات المتسارعة في مجالات التعليم والتكنولوجيا، ضمن منظومة برامج خاصة بنظام الساعات المعتمدة تهدف إلى إعداد كوادر تعليمية ذات كفاءة عالية وقادرة على المنافسة في سوق العمل محليًا وإقليميًا.

يُعنى البرنامج بتأهيل المعلم علميًا وتربويًا ومهنيًا، من خلال دمج المعرفة الأكاديمية بالتطبيقات التربوية الحديثة، بما يمكنه من توصيل المفاهيم الكيميائية بفاعلية داخل الفصول الدراسية، ويؤهله للعمل في بيئات تعليمية متنوعة، من مدارس التعليم العام والخاص، إلى المراكز التربوية والبحثية المتخصصة في العلوم وتقييمها.

ويركز البرنامج على إعداد معلمين يمتلكون القدرة على إنتاج المعرفة العلمية وتوظيفها في ممارساتهم التعليمية، إلى جانب تمكينهم من اكتساب مهارات مهنية متقدمة في مجال تعليم وتعلم العلوم بوجه عام، والكيمياء بشكل خاص، بما يسهم في تطوير التفكير العلمي والابتكار لدى الأجيال الجديدة.

يستقبل البرنامج الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من الشعبة العلمية، وفقًا لمتطلبات القبول بكلية التربية جامعة حلوان، بالإضافة إلى المعايير الأكاديمية المعتمدة داخل الكلية. ويمنح البرنامج درجة بكالوريوس العلوم والتربية (تخصص كيمياء باللغة الإنجليزية)، مع توفير تدريب ميداني فعلي داخل المدارس الحكومية طوال سنوات الدراسة.

ويُعد هذا البرنامج بوابة حقيقية نحو سوق العمل الحديث، حيث يتيح للخريجين فرصًا متعددة للعمل بالتدريس باللغتين العربية والإنجليزية، فضلًا عن الانخراط في مؤسسات تعليمية وبحثية تسعى لتطوير منهجيات تعليم العلوم وتقييمها، مما يجعله خيارًا مثاليًا للطلاب الطامحين إلى التميز الأكاديمي والانطلاق المهني على المستويين المحلي والدولي.

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