كتب- عمر صبري:

نفذ طلاب كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان قسم تصميم الأثاث والإنشاءات المعدنية، مشروعات تخرج نماذج فى تصميم الأثاث الذكي متعدد الأغراض، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور شريف حسن عميد كلية الفنون التطبيقية، حيث تأتى هذه المشروعات فى إطار دعم الكلية للابتكار وتأهيل الطلاب لسوق العمل، تحت عنوان "تصميم ذكي ومستدام.. صمم وصنع في مصر ".

تتضمن مشروعات التخرج لقسم تصميم الأثاث والانشاءات المعدنية ثلاثة محاور رئيسية ضمن نطاق التصميم الذكي المستدام وهي عربات الخدمة الذكية، الأثاث الطبي الذكي، الأثاث الذكي متعدد الأغراض.

وتضمن المحور الأول عربات الخدمة الذكية مشروع عربة التاريخ الحي، كما يتضمن هذا المحور مشروع وحدة القهوة المتنقلة التفاعلية.

ويتضمن المحور الثاني الأثاث الطبي الذكي كرسي الوقوف الذكي (مسار)، وصمم هذا الكرسي لخدمة المصابين بالشلل النصفي السفلي حيث يمكنهم من تغيير وضعيتهم من الجلوس إلي الوقوف بكل سهولة وأمان ويهدف إلي تكمينهم من الاعتماد علي أنفسهم بشكل أكبر ويمحنهم الاستقلالية في حياتهم اليومية، وكذلك يتضمن هذا المحور كرسي الغسيل الكلوي الذكي(كيورا).

وصمم هذا الكرسي لعلاج المشاكل التي تواجه مرضي الكلي أثناء عملية الغسيل الكلوي وتقديم للمرضي الراحة والأمان ويتم تغيير أوضاع الكرسي حسب حالة المريض في الجلسة حتي عند تعرضه للإغماء نتيجة انخفاض ضغط الدم ويتضمن الكرسي نظام تدفئة ونظام تبريد ونظام تدليك، كما يتضمن هذا المحور مشروع كرسي متحرك ذكي للشلل الرباعي (قادر)، وصمم هذا الكرسي للمصابين بالشلل الرباعي ويتيح التحكم عبر ذراع التحكم joy stick أو مكملات الأصابع AR المزودة بالمجسمات ويتميز بوظائف متقدمه مثل التمدد لوضعية السرير ورفع الكرسي بالكامل وتعديل مسند الذراع والقدم لتسهيل التنقل والراحة.

أما المحور الثالث فيتضمن الأثاث الذكي متعدد الأغراض وتضمن المشروع ثلاثة ابتكارات منها : كرسي الاسترخاء الذكي التفاعلي متعدد الوظائف، صُمم هذا الكرسي لتعزيز تجربة الاسترخاء والعناية الشخصية حيث يحتوي علي وضعية الجاذبية الصفرية zero gravity، ونظام للتدفئة، ومساج للرقبة والظهر والقدم، مع إمكانية تعديل قوة المساج بالإضافة إلى الوسائد الهوائية (Air Bags) وخاصية اهتزاز المقعد (Vibration ) وجهاز نشر الروائح(Diffuser) وشاحن لاسلكي وإضاءة LED.

كما يتضمن هذا المشروع : كرسي ذكي متعدد الوظائف Smart Gaming chair(Nexapce)، حيث صُمم هذا الكرسي لعلاج مشكلات الجلوس الطويل غير المريح وعدم التركيز في البيئات المفتوحة حيث يجمع بين الراحة والدقة التقنية، بجانب توفيره لمساحة عمل تدعم العمل والترفيه، كما يتميز بدعم الشاشات المتعددة، وإضاءة متطورة ووضعيات الجلوس المرن.

وشمل المشروع أيضاً سرير سينما ذكي متعدد الوظائف ويجمع هذا التصميم بين الراحة والرفاهية حيث يتيح التحكم في تغيير زوايا الظهر بوضعيات مختلفة لتتلائم مع وضعية القراءة أو وضع movie night مع نزول ستارة البروجيكتور والستائر الجانبية البلاك أوت لعزل الضوء، كما يتمتع هذا التصميم باحتوائه علي مكتبة ذكية مزودة بوحدة تخزين مخفية مع إدخال نظام.

وتأتى هذه المشروعات ،تحت إشراف نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على رأسهم الدكتور خالد جاد أستاذ ورئيس قسم تصميم الأثاث و الانشاءات المعدنية، والدكتور وليد ابراهيم حسن أستاذ التصميم بقسم تصميم الأثاث و الانشاءات المعدنية والدكتور وليد عبد الفتاح والدكتور أحمد صلاح، والمدرس المساعد إسلام عادل والمدرس هشام عادل والمدرس محمد فتحي.

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