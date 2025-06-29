الأحد 29 يونيو 2025

08:28 م الأحد 29 يونيو 2025

كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة في الإدارة المركزية للوافدين والبعثات للحدود الدنيا لتنسيق الجامعات لقبول الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية وذلك للعام الجامعي 2025 - 2026.

وبلغ الحد الأدنى لكليات الطب البشري والأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة 58% وذلك للقبول في الجامعات الخاصة والأهلية للطلاب الوافدين.

وبلغ الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والفنون التطبيقية والجميلة والطب البيطري وعدد من كليات العلوم الإنسانية 55%.