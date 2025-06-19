آداب عين شمس تحصل على 3 شهادات أيزو دولية معتمدة

كتب- عمر صبري:

أعلنت كلية الآداب بجامعة عين شمس حصولها رسميًا على ثلاث شهادات أيزو دولية معتمدة، وهي: شهادة ISO 9001 الخاصة بنظام إدارة الجودة، وشهادة ISO 21001 الخاصة بإدارة المؤسسات التعليمية، وشهادة ISO 14001 المعنية بنظام الإدارة البيئية.

ويأتي هذا الإنجاز ثمرةً لمسيرة تطوير مؤسسي شامل ورؤية استراتيجية قادتها باقتدار الأستاذة الدكتورة حنان كامل، عميدة الكلية، التي حرصت على ترسيخ ثقافة الجودة والتميز، وتطبيق المعايير الدولية في الأداء الأكاديمي والإداري والبيئي.

وقد تم توثيق هذه الشهادات على المنصة الرسمية للمنتدى الدولي للاعتماد (IAF CertSearch)، بما يمنح الكلية اعتمادًا دوليًا موثقًا يعكس كفاءة منظومتها التعليمية والإدارية، ويؤكد ريادتها في مجال تطبيق نظم الإدارة الحديثة.

دلالات شهادات الأيزو:

- ISO 9001: تعكس التزام الكلية بتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في تقديم الخدمات التعليمية والإدارية.

- ISO 21001: تضمن توافق العملية التعليمية مع احتياجات وتوقعات الطلاب وجميع الأطراف المعنية.

- ISO 14001: تؤكد حرص الكلية على تعزيز الاستدامة البيئية وتبني سياسات مسؤولة تجاه البيئة والمجتمع.

ويتزامن هذا الإنجاز مع الاحتفال باليوبيل الماسي للكلية، بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيسها، ما يضفي بُعدًا تاريخيًا على هذه الخطوة المهمة ويجسد مسيرة علمية حافلة أسهمت في تخريج أجيال من المفكرين والباحثين والمبدعين في مختلف المجالات الإنسانية.

وتواصل الكلية دورها الرائد اليوم في صياغة المستقبل الأكاديمي والثقافي، مستندة إلى إرث عريق، ورؤية تطويرية تتماشى مع متطلبات العصر وتحدياته.

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