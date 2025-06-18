كتب - عمر صبري:

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع السفارة الفرنسية بالقاهرة، عن فتح باب التقدم للحصول على 20 منحة دراسية لطلاب الدكتوراه للعام الجامعي 2025/2026، بتمويل مشترك بين حكومة جمهورية مصر العربية ودولة فرنسا، ضمن البرنامج التنفيذي للمنح الممتد حتى عام 2030.

تأتي هذه المنح تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ونتيجة للزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر في الفترة من 6 إلى 8 أبريل 2025، والتي شهدت التوقيع على مذكرة تفاهم لدعم برنامج منح الدكتوراه، بواقع 100 منحة ممولة خلال خمس سنوات (20 منحة سنويًا).

أنواع المنح:

* 12 منحة لمدة 6 أشهر لإجراء أبحاث الدكتوراه.

* 5 منح لمدة 12 شهرًا بنظام الإشراف المشترك.

* 3 منح لمدة 18 شهرًا بنظام الإشراف المشترك.

المجالات ذات الأولوية:

* جميع مجالات البحث الأكاديمي متاحة، مع أولوية للتخصصات التالية:

* تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: الذكاء الاصطناعي، الحوسبة، الروبوتات، الأمن السيبراني، الاتصال.

* العلوم البيئية والطاقة: معالجة المياه والنفايات، التكنولوجيا الحيوية، التنوع البيولوجي، التغير المناخي.

* العلوم الصحية: البحوث الطبية الحيوية، تكنولوجيا النانو، التطبيقات الطبية الحيوية.

* الزراعة والأغذية الزراعية.

* العلوم الاجتماعية والإنسانية: الاقتصاد، الإدارة، علم الآثار، اللغويات، التعليم، العلوم السياسية، القانون.

شروط التقدم:

* أن يكون المتقدم مصري الجنسية وألا يتجاوز عمره 35 عامًا في تاريخ الإعلان.

* أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.

* ألا يكون قد حصل على منحة ممولة سابقًا للحصول على الدكتوراه.

* أن يكون مدرسًا مساعدًا أو باحثًا مساعدًا، حاصلًا على درجة الماجستير.

* أن يكون قد سجّل موضوع الرسالة ومسجلًا للدكتوراه بإحدى الجامعات المصرية، بشرط ألا تتجاوز مدة التسجيل 3 سنوات.

* ألا يكون مشتركًا في مشاريع ممولة من الحكومة الفرنسية.

* إجادة اللغة الإنجليزية (بحد أدنى 5.5 في IELTS) أو اللغة الفرنسية (مستوى B2 في TCF أو DELF).

المزايا المالية:

يتحمل الجانب الفرنسي: تكاليف السفر ذهابًا وعودة، رسوم التأشيرة، رسوم التسجيل (لبرامج الإشراف المشترك)، دورة لغة فرنسية أونلاين، تدريب على منهجية البحث العلمي، دعم في السكن الجامعي، تخفيضات في المواصلات والأنشطة الثقافية، وبدل معيشة شهري قدره 695 يورو.

تتحمل جمهورية مصر العربية: 1075 يورو شهريًا لكل دارس.

آلية التقييم:

تُقيّم الطلبات من خلال لجنة مشتركة من الجانبين المصري والفرنسي، ويراعى في التقييم، التفوق العلمي، ملاءمة مشروع البحث لموضوع الدكتوراه، مدى تعميق التعاون البحثي بين المعامل المصرية والفرنسية، الجدوى الاقتصادية والاجتماعية للمشروع، إتقان اللغة.

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