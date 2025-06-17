بتفاصيل التقديم.. فرص تدريب صيفي لخريجي كليات الصيدلة ضمن "UpGrads"

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت إحدى شركات الأدوية إطلاق النسخة الثانية من برنامجها التدريبي "UpGrads" متعدد التخصصات، والذي يستقبل هذا الصيف حوالي 100 طالب من طلاب كليات الصيدلة في مختلف الجامعات المصرية، وهو ما يقارب ضعف عدد المشاركين في الإصدار الأول من البرنامج، والبالغ عددهم حوالي 60 طالبًا.

يهدف برنامج UpGrads الصيفي، والذي يستمر لمدة 6 أسابيع، بداية من 15 يوليو المقبل، إلى سد الفجوة بين التعليم الأكاديمي النظري والخبرة العملية المستمدة من بيئة العمل الفعلية، حيث يصطحب البرنامج طلاب الصيدلة في رحلة تعليمية وتدريبية تجمع بين الدروس الافتراضية عبر الإنترنت، والتدريب العملي الميداني، وتقديم إرشادات متنوعة للطلاب من خبراء ومهنيين متخصصين في القطاع الدوائي.

وخلال البرنامج التدريبي، سيستكشف المشاركون وظائف متنوعة داخل الشركة مع التركيز على عمليات المبيعات، لمساعدتهم على بناء مهارات عملية، والتعرف تدريجيًا على تفاصيل مجال الرعاية الصحية الاستهلاكية سريعة الحركة.

وفي إطار هذا البرنامج التدريبي، يشارك الطلاب في ورش عمل افتراضية أسبوعية عبر الإنترنت لبناء المهارات، ودورات تدريبية ميدانية، يعملون خلالها كصيادلة ومسوقين ومندوبين طبيين، فيما يُختتم البرنامج بمنح الطلاب شهادات معتمدة تؤهلهم لبدء حياتهم المهنية بخطى واثقة.

الجدير بالذكر أن باب التقديم مفتوح للمشاركة في البرنامج حتى 25 يونيو الجاري.

ولتقديم طلبات المشاركة، يجب على الطلاب إرسال سيرهم الذاتية التي تتضمن الاسم، والعنوان، ورقم الهاتف، وسنة الدراسة، وبريدهم الإلكتروني على: opella.egypt@sanofi.com