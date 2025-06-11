كتب – عمر صبري:

حقق أطباء قصر العيني بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، إنجازًا طبيًا جديدًا يُضاف إلى سجل النجاحات المتميزة للجامعة، وذلك بعد نجاح فريق طبي متخصص في إجراء جراحة دقيقة ومعقدة في القلب باستخدام تقنية الإيكمو (ECMO)، لمريض يبلغ من العمر 60 عامًا.

المريض كان يعاني من تمدد شديد في البطين الأيسر، مع تراجع كفاءة عضلة القلب لأقل من 10%، نتيجة احتشاء قديم في الشريان التاجي الأمامي، ما جعله حالة بالغة الخطورة لا تحتمل التأجيل أو الطرق الجراحية التقليدية.

وأشاد الدكتور محمد سامي عبد الصادق بنجاح الفريق الطبي برئاسة الدكتور أكرم عبد الباري، رئيس وحدة الإيكمو، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُجسد رؤية الجامعة الاستراتيجية في تقديم رعاية صحية متقدمة تضاهي المعايير العالمية، ويعزز مكانة جامعة القاهرة كمؤسسة طبية رائدة على المستويين المحلي والإقليمي.

وأكد رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة تدعم تطوير المنظومة الطبية والبحثية باستمرار، من أجل تقديم خدمة صحية تليق بمكانة الجامعة وتواكب التطورات العالمية في الطب، مشيدًا بقدرة مستشفيات قصر العيني على التعامل مع الحالات المعقدة وتقديم حلول علاجية متقدمة.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام صلاح أن مستشفيات قصر العيني تمتلك من الكفاءات البشرية والتقنيات الحديثة ما يؤهلها للتعامل مع أخطر الحالات، مشيرًا إلى أن وحدة الإيكمو استقبلت المريض بعد رفض عدة مستشفيات كبرى استقباله، نظرًا لخطورة حالته. وتم تقييم الحالة بدقة من خلال لجنة طبية برئاسة الدكتور أكرم عبد الباري، وعضوية الدكتور محمد سويلم، أستاذ جراحة القلب، حيث تم اتخاذ قرار بالتدخل الجراحي الفوري، مع الاعتماد على جهاز الإيكمو لتوفير دعم حيوي لوظائف القلب بعد الجراحة.

وأضاف حسام صلاح أن حالة المريض استقرت بعد العملية، وتم فصل جهاز الإيكمو بنجاح خلال 48 ساعة، ويخضع حاليًا للمتابعة الدقيقة في وحدة العناية المركزة ضمن برنامج علاجي متكامل لحين الشفاء التام.

وأكد أن هذا الإنجاز يعكس كفاءة وتكامل التخصصات داخل مستشفيات قصر العيني، ويبرز دور وحدة الإيكمو، التي تُعد الوحيدة من نوعها في المستشفيات الجامعية المصرية، ما يمنحها ميزة تنافسية في التعامل مع الحالات الحرجة.

من جانبه، قال الدكتور أكرم عبد الباري إن حالة المريض كانت تمثل تحديًا استثنائيًا، وإن النجاح في إنقاذ حياته جاء بفضل تكامل الجهود بين الفريق الطبي، ودعم إدارة الجامعة، ودقة التشخيص، والاحترافية في تنفيذ الجراحة باستخدام أحدث التقنيات.

وقد ضم الفريق الطبي الذى أجرى هذه الجراحة النادرة والمعقدة كلا من: د. مايكل عاطف، ود. أحمد عبد الحافظ، ود. محمد رمضان، ود. عبد الحميد محمد، ود. إبراهيم إيهاب، ود. عاصم عيسى، ود. محمد إسماعيل، ود. إيمان السيد، ود. سيد كمال، ود. شروق جاد الله، المتخصصة في تشغيل ماكينة القلب الصناعي.

كما ضم فريق التخدير، د. أحمد سعيد، ود. عمرو محسن، و ضم فريق وحدة الايكمو، د. هاني زكريا، ود. محمد عبد المنعم، ود. شروق خالد، ود. نسرين عبد العظيم، ود. بسنت عبد العظيم، ود. محمد يحيى، ود. محمد رشوان.

اما فريق جراحة الأوعية الدموية، فقد ضم د. ايمن السمادوني، ود. جورج صفوت، ود. عمر فيصل، ود. نصار فوزي، ود. مياس حسين.

وضم فريق التمريض من وحدة الايكمو، حنان إسماعيل، وممدوح ابو الخير، ومحمد الهادي، وهدير محمد حسين، وياسمين محمد ابو زيد، ومنار صلاح محمود، وطه اسماعيل، وحسناء علي، وهيام عبد الجليل، كما ضم طاقم تمريض جراحة القلب نجلاء المصري، وميادة ممدوح، وأرميا يوسف، وفاطمة، وفني القسطرة عبد الرحمن احمد.

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