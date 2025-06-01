تبدأ 20 سبتمبر.. اعتماد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026

كتب- عمر صبري:

عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الدوري، اليوم السبت، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس، والسادة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة المنوفية.

ووجه الدكتور أيمن عاشور بسرعة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي 2024/2025.

كما وجه الوزير بضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة التي تتطلبها المعامل والمنشآت الجامعية، ومراجعة كافة عناصر الصحة والسلامة المهنية قبل بدء العام الدراسي الجديد 2025/2026.

وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية استمرار الجامعات في تنفيذ الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية والاجتماعية، ودعم أصحاب المواهب الرياضية والفنية، خلال الإجازة الصيفية؛ للاستفادة من طاقات الشباب، وتنمية روح الانتماء والولاء لديهم.

كما أعلن الدكتور أيمن عاشور خلال الاجتماع الدوري لمجلس الجامعات الأهلية صدور قرارات جمهورية، بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، ستبدأ الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسي القادم 2025/2026، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للجامعات في مصر ليصبح 128 جامعة.

وعقد الدكتور أيمن عاشور اجتماعًا مع أعضاء اللجنة الوزارية لتعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالمعاهد العليا، كما ترأس الوزير اجتماعًا مع مديري مراكز ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية، وتم عرض التحديات التي تواجه الطلاب ذوي الإعاقة بالجامعات المصرية وكيفية مواجهتها.

ووافق المجلس الأعلى للجامعات على الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2025/2026، والذي يبدأ السبت 20 سبتمبر 2025، وتُقام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول"Mid – Term" خلال الـ3 أسابيع الأولى من شهر نوفمبر حسب كل كلية، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 15 أسبوعًا، تنتهي الخميس 1 يناير 2026، وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت 3 يناير 2026، وتنتهى الخميس 22 يناير 2026، وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 24 يناير 2026، وتنتهي الخميس 5 فبراير 2026.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 7 فبراير 2026، وتُقام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني"Mid – Term" خلال الـ3 أسابيع الأولى من شهر أبريل حسب كل كلية، وتستمر الدراسة لمدة 15 أسبوعًا، تنتهى الخميس 21 مايو 2026، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري مايو ويونيو 2026، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.