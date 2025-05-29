خاص.. رئيس جامعة القاهرة يكشف تفاصيل تحمل مصروفات طالب "الدليفري"

كتب- عمر صبري:

كشف رئيس جامعة القاهرة، الدكتور محمد سامي عبدالصادق، تفاصيل تحمل الجامعة مصروفات طالب كلية التجارة والذي يعمل في وظيفة ديلفري، موضحا أنه تم تحمل كافة المصروفات منذ التحاقه في الفرقة الدراسية الأولى وذلك دعما له وحرصا على مستقبله.

وأضاف عبدالصادق خلال تصريحات لـ"مصراوي" أن الطالب هاني خالد مقيد بكلية التجارة وأن الجامعة تفاعلت مع مطلبه خلال فيديو منشور.

وتابع: جامعة القاهرة تتلقى كافة طلبات طلابها لتحمل المصروفات وذلك من خلال صندوق تكافل الطلاب حيث يتقدم الراغبين في الحصول على دعم ويتم فحص الطلبات من خلال لجان واتخاذ القرارات المناسبة حرصا على الطلاب.

وأكد رئيس جامعة القاهرة أنه تم تخصيص عائد منافذ البيع والكافتريات داخل الجامعة لصالح صندوق تكافل ودعم الطلاب لتحقيق استدامة الموارد لهذا الصندوق لضمان استمرارية تقديمه دعما ماديا للطلاب غير القادرين على دفع المصروفات.

اقرأ أيضًا:

رياح وأمطار وحرارة بهذه المناطق.. توقعات طقس الـ6 أيام المقبلة

الحج 2025.. نصائح للوقاية من الإجهاد الحراري يوم عرفة