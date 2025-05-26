توجيه مهم لرئيس جامعة القاهرة بشأن تأمين أوراق الامتحانات -تفاصيل

كتب- عمر صبري:

أجرى الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، جولة تفقدية للاطمئنان على سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024- 2025، شملت كليات دار العلوم، والآثار، والعلوم، والتجارة، والحقوق.

وتضمنت الجولة، حسب بيان جامعة القاهرة اليوم الإثنين، تفقد إحدى لجان طلاب الدمج بكلية الحقوق، رافقه خلالها الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب؛ حيث يؤدي الامتحانات نحو 250 ألف طالب وطالبة بالمراحل الدراسية المختلفة بجميع كليات الجامعة ومعاهدها، وفقًا للخريطة الزمنية المُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، وموعد بداية الامتحانات وانتهائها، والجداول المُعلنة بالكليات.

واطمأن الدكتور محمد سامي عبد الصادق، خلال جولته، على الالتزام بضوابط أداء الامتحانات واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن تهيئة الأجواء الملائمة للطلاب داخل اللجان، وتوفير سبل الراحة، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها.

متابعة انتظام سير الامتحانات

واستمع عبد الصادق إلى آراء وتعليقات عدد من الطلاب داخل اللجان حول مستوى الامتحانات وظروف إجرائها، مؤكدًا حرصه على متابعة انتظام سير الامتحانات في مختلف الكليات.

آليات طباعة أوراق الأسئلة وتأمينها

وأكد عبد الصادق ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الجامعة بشأن الامتحانات، والتي تضمنت آليات طباعة أوراق الأسئلة وتأمين سريتها وعدم السماح بدخول أي طالب إلى اللجان بعد توزيع الأوراق، ومنع الهواتف المحمولة وعدم اصطحاب أية وسيلة تكنولوجية قد تعرض الطلاب للمساءلة، وضرورة وجود أساتذة المواد الدراسية المختصين داخل اللجان؛ للإجابة عن استفسارات الطلاب وتساؤلاتهم وحل أية مشكلة قد تطرأ خلال الامتحانات، بالإضافة إلى الاطمئنان على عمل العيادات الطبية ووجود الأطباء والتمريض للتعامل مع أية حالة طارئة، وبما يتيح للطلاب تأدية الامتحانات بسهولة.

ووجه رئيس جامعة القاهرة عمداء الكليات، بضرورة البدء في أعمال التصحيح فور انتهاء امتحان كل مادة، وتفعيل دور لجان الممتحنين، وسرعة إعلان النتائج بعد انتهاء عمليات الرصد والمراجعة الدقيقة.

بيئة مناسبة

وأكد الدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، حرص إدارة الجامعة على توفير كل سبل الدعم والراحة للطلاب، والتي تُمكنهم من أداء الامتحانات في بيئة مناسبة تتسم بالسهولة واليسر، بالإضافة إلى إعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوي الهمم ووجود مَن يعاونهم، مشددًا على ضرورة التعامل الحازم مع أية محاولات للغش داخل اللجان.

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