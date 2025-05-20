2000 مستفيد من قافلة جامعة عين شمس لأهالى قرية دمسنا البحيرة

كتب- عمر صبري:

نظمت جامعة عين شمس - قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة- قافلة تنموية شاملة لمحافظة البحيرة برعاية الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس والدكتور إلهامي على ترابيس رئيس جامعة دمنهور، ورئاسة الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة إيناس إبراهيم نائب رئيس جامعة دمنهور لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة؛ وذلك لخدمة أهالى قرية دمسنا بمركز أبو حمص، بالتعاون مع محافظة البحيرة وجامعة دمنهور، وقد استفاد من خدمات القافلة المختلفة أكثر من ألفي مستفيد.

وقدمت القافلة خدمات الكشف والعلاج بالمجان إلى جانب حملات توعية لطلاب المدارس بالصفوف التعليمية المختلفة تناولت العادات الصحية للوقاية من الأمراض والظواهر السلبية في المجتمع.

اختبارات فورية من هيئة تعليم الكبار

كما قام مركز تعليم الكبار بالجامعة بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بإجراء اختبارات فورية بالإضافة إلى فتح فصول للراغبين فى التحرر من الأمية.

وقام بأعمال التنسيق للقافلة الدكتورة هالة سمير سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس والدكتور صابر شحاته أستاذ بكلية الزراعة جامعة دمنهور ومنسق القوافل الطبية، وإشراف اللواء حسام الشربيني أمين جامعة عين شمس المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

اقرأ أيضاً:

ننشر مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025

تنسيق الجامعات 2025.. كل ما تريد معرفته عن برنامج الطب الفرنسي "كاف" لطلاب الثانوية

8 توجيهات من جامعة الأزهر لعمداء الكليات بشأن الامتحانات