إطلاق المرحلة الثانية من المزرعة البحثية النموذجية بمنطقة المغرة

كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عن انطلاق المرحلة الثانية من المزرعة البحثية النموذجية في منطقة المغرة، ضمن مشروع استصلاح المليون ونصف فدان، وذلك في إطار جهود الدولة نحو التوسع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المرحلة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الاستدامة الزراعية في مصر، مشيرًا إلى أن المشروع يُعد نموذجًا يُبرز كيف يمكن للبحث العلمي أن يُسهم في تقديم حلول مبتكرة للتحديات البيئية والزراعية، عبر استخدام تقنيات الزراعة الذكية بما يُحسن جودة الإنتاج ويقلل الأثر البيئي.

وأوضح الوزير أن المشروع يجمع بين الابتكار والتطبيق العملي من خلال نشر أحدث ما توصل إليه البحث العلمي في مجالات: استصلاح الأراضي، تحلية المياه، وإدارة الموارد الطبيعية، وهو ما يُسهم في دعم قدرات الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز التنمية المستدامة.

استكمال نجاحات المرحلة الأولى

جاءت المرحلة الثانية استكمالًا لنجاحات المرحلة الأولى، التي شهدت إنشاء مزرعة متكاملة ضمت محطة طاقة شمسية، وحدة لتحلية المياه، مشتل أعلاف، حقولًا إرشادية، وعيادة زراعية، بالإضافة إلى تجريب تقنيات جديدة لمعالجة ملوحة التربة والمياه، مما جعل المزرعة نموذجًا ناجحًا لتكامل التكنولوجيا والزراعة في البيئات الصحراوية.

مزرعة خضراء ذكية بأهداف طموحة

تسعى المرحلة الثانية إلى تنفيذ رؤية متكاملة لإنشاء مزرعة خضراء ذكية، تعتمد على نظم ري حديثة والطاقة المتجددة، وتشمل الأهداف الرئيسية ما يلي:

- تسريع استصلاح الأراضي الصحراوية وتوسيع الرقعة الزراعية.

- تدريب شباب الخريجين على تطبيقات الزراعة الذكية.

- زراعة محاصيل مقاومة للملوحة مثل الشعير، الزيتون، والنخيل.

- تعزيز إنتاج شتلات النباتات وسلالات الحيوانات ومستلزمات الزراعة.

- تطبيق تقنيات الزراعة بدون تربة وإنترنت الأشياء في إدارة المزرعة.

- تطوير نظم إنتاج حيواني منخفضة التكلفة وذات أثر بيئي محدود.

- تطوير أسمدة حيوية وأساليب غير تقليدية لتحلية المياه.

- تحسين أداء الصوب الزراعية الذكية وضمان إدارتها المستدامة.

البحث العلمي في خدمة التنمية

في تعليقها على هذا التطور، أكدت الدكتورة جينا الفقي، القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن المشروع يُجسد توجه الدولة نحو تحويل مخرجات البحث العلمي إلى حلول عملية لمواجهة التحديات الزراعية والبيئية.

وأوضحت أن المزرعة الذكية في المغرة تُعد من الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، من خلال تطبيق تقنيات مناسبة لطبيعة الأراضي الصحراوية وظروف المياه المحدودة، مشددة على أن الأكاديمية تواصل العمل على تحفيز البحث التطبيقي بما يخدم أولويات الدولة في هذه المرحلة.

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