لطلاب جامعة عين شمس.. موعد إفطار أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد الطلاب

كتب : عمر صبري

06:00 ص 21/02/2026

جامعة عين شمس

ينطلق الخميس ٥ مارس، إفطار رمضان لطلاب أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد طلاب جامعة عين شمس والطلاب الوافدين بإشراف قطاع التعليم والطلاب، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وتنسيق وإشراف إدارى إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

ويأتي تنظيم الإفطار في سياق اهتمام القطاع بدعم الأنشطة الطلابية ذات البعد الاجتماعي والثقافي، وتهيئة مناخ يعزز التواصل الفعّال بين مختلف فئات الطلاب، بما يسهم في بناء جسور من التفاهم والتكامل بين الطلاب المصريين والوافدين، وتدعيم دور الاتحادات والأسر الطلابية كشركاء فاعلين في إثراء الحياة الجامعية.

ومن المقرر أن يشهد الحدث حضورًا واسعًا يعكس التنوع الذي تزخر به جامعة عين شمس، في أجواء رمضانية مميزة تجسد روح التكافل والتآخي، وتؤكد التزام قطاع التعليم والطلاب بتقديم تجربة جامعية متكاملة تجمع بين التميز الأكاديمي والتفاعل المجتمعي.

جامعة عين شمس محمد ضياء زين العابدين طلاب من أجل مصر

فيديو قد يعجبك



