أسماء القائمة النهائية للمرشحين لرئاسة جامعة كفر الشيخ

كتب- عمر صبري:

نشر المجلس الأعلى للجامعات القوائم النهائية للمرشحين لرئاسة 5 جامعات حكومية، بعد إتاحة الطعون، وفيما يلي القائمة النهائية للمرشحين لجامعة كفر الشيخ:

الدكتور عبد الفتاح عبد النبي هليل، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ للدراسات العليا والبحوث.

الدكتور رمضان أحمد الدوماني، عميد كلية الهندسة.

الدكتور طه أحمد إسماعيل، القائم بمهام وأعباء كلية الصيدلة.

الدكتور وليد محمد عفيفي محمد، القائم بعمل عميد كلية الطب.

الدكتور إسماعيل إسماعيل إبراهيم السيد، عميد كلية التجارة.

الدكتورة أماني محمد شاكر محمد محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

الدكتور وليد شوقي إسماعيل البحيري، عميد كلية الآداب.

الدكتور فايز فاروق إبراهيم فرج الشامي، أستاذ العلاج الطبيعي لصحة المرأة بكلية العلاج الطبيعي.

الدكتور يحيى زكريا أحمد عيد، القائم بعمل عميد كلية الزراعة.

الدكتور السيد بلال عبد المنطلب بلال، وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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