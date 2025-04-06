ندوة علمية بصيدلة عين شمس تناقش نموذج زراعة أنسجة ثلاثية الأبعاد لجسيمات ورمية

كتب- عمر صبري:

نظم قطاع شؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الصيدلة جامعة عين شمس فعاليات الموسم الثقافي للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024/2025، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ريحاب عثمان أحمد، القائم بعمل عميد كلية الصيدلة.

وجاءت الندوة الرابعة بعنوان Patient derived tumor organoids: new hopes for personalized cancer therapy.

"الجسيمات الورمية المشتقة من المرضى: آمال جديدة لعلاج السرطان الشخصي"، وذلك تحت إشراف الدكتورة رولا ميلاد لبيب، القائم بعمل وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وخلال الندوة، تناولت الدكتورة مي طلبة، أستاذ الأدوية والسموم بالكلية، نموذج زراعة الأنسجة ثلاثية الأبعاد للجسيمات الورمية المستخلصة من عينات الأورام المفصولة من المرضى، باعتبارها أداة واعدة لإيجاد علاجات أكثر فعالية تتناسب مع طبيعة الورم، آخذةً في الاعتبار التباين الجيني وآليات مقاومة الخلايا السرطانية للعلاجات المستخدمة.

كما أوضحت إمكانية إضافة خلايا المناعة إلى هذه النماذج لدراسة استجابة الأورام للعلاجات المناعية.

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