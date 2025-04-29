7 قرارات جديدة للجنة إسكان أعضاء هيئة التدريس جامعة القاهرة

كتب- عمر صبري:

عقدت لجنة الإسكان اجتماعها برئاسة الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وبحضور الدكتور علي عبدالرحمن يوسف رئيس اللجنة، والدكتور عصام جميل نائب الرئيس، وباقي السادة أعضاء اللجنة.

وبحسب بيان، حرص الدكتور محمد سامي عبد الصادق على رئاسة اجتماع اللجنة دعمًا لجهودها وتعزيزًا لخطوات استكمال المشروع، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي الحالي، وبيان أهم التحديات وسبل التغلب عليها، وأبرز الجوانب الإيجابية التي تحققت خلال الأيام الماضية، والتي شملت:

قرارات لجنة إسكان أعضاء هيئة التدريس

• تسليم عدد (32) عمارة سكنية وفقًا للجدول الزمني المحدد مع شركة وادي النيل.

• قرب الانتهاء من أعمال الحفر الخاصة بتوصيل قدرة كهربائية إضافية بقدرة 4 ميجا فولت أمبير، مع بحث التعاقد مع شركة متخصصة لتوزيع الطاقة الكهربائية على أكبر عدد من الوحدات.

• سداد كافة المستحقات المالية لشركات الغاز والمياه، تمهيدًا للانتهاء من توصيل المرافق إلى جميع الوحدات السكنية.

• سداد قيمة الإتلافيات التقديرية للشركة المصرية للاتصالات (WE)، لاستكمال وصيانة الشبكة الداخلية للمشروع.

• الحصول على موافقة شركة ناتجاس على تركيب عداد مستقل للرووف الملحق بالوحدات السكنية.

• استمرار التنسيق مع مطور الخدمات لتطوير المناطق الخدمية بالمشروع وتعظيم الاستفادة منها لصالح السادة الملاك.

• انتظام أعمال تحصيل المستحقات المالية من السادة الملاك، مما ساهم في تعزيز التدفقات النقدية للمشروع ودعم الأعمال الجارية والمستقبلية.

وخلال الاجتماع، أكد رئيس الجامعة دعمه الكامل لخطوات تنفيذ مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين، مشيدًا بالجهود المبذولة من اللجنة التنفيذية برئاسة الدكتور عصام جميل، وموجهًا بضرورة الاستمرار في تذليل العقبات وتسريع معدلات التنفيذ، بما يضمن تحقيق أفضل مستويات الجودة والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وشدد د. محمد سامي عبد الصادق على ضرورة حوكمة المشروع ومتابعة تنفيذه بكل جدية والتزام، لافتًا إلى أن ثقة الملاك وصبرهم محل تقدير بالغ، ومؤكدا أنه برغم التحديات التي نواجهها نمضي بثقة وإصرار نحو إنجاز مشروع سكني يليق بتطلعات أصحابه.

ومن جانبه، وجه الدكتور علي عبد الرحمن رئيس لجنة الإسكان، الشكر لرئيس الجامعة حرصه على متابعة أعمال اللجنة ورئاسته لاجتماعاتها المتواصلة، مؤكدا أن التنسيق مستمر مع الشركات المنفذة لضمان سرعة الإنجاز والالتزام بالجداول الزمنية المحددة.

وكان الدكتور عصام جميل، رئيس اللجنة التنفيذية، قد استعرض خلال الاجتماع أهم التحديات والعقبات وسبل التغلب عليها، وأهم الانجازات التي تحققت خلال الأيام الماضية، موجهًا الدعوة إلى السادة الملاك بأن تتكاتف جهودهم مع جهود القائمين على تنفيذ المشروع حتى ينتهي في أقرب وقت.

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