ندوة بأسنان عين شمس: أعتى الأجهزة الأمنية في العالم تضبط 9% فقط من المخدرات

كتب- عمر صبري:

استضافت كلية طب الأسنان ندوة توعوية بعنوان "كيفية حماية أنفسنا من خطر الوقوع في براثن التعاطي والمخدرات "، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، بتنسيق من الدكتور كريم البطوطي، عميد الكلية، وقد تم تنظيم الندوه عن طريق الإدارة العامة لرعاية الشباب إدارة الاتحادات والأسر الطلابية واتحاد طلاب كلية طب الأسنان تحت إشراف إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، وبالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة مجلس الوزراء.

حاضر بالندوة الدكتورة رشا محمد رشاد الباحثة بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة مجلس الوزراء، الدكتور بدر عبد العزيز مدير عام الشئون القانونية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

أكدت ريهام مجدي وكيل الكليه لشؤن التعليم و الطلاب علي اهميه إقامة مثل هذه الندوات التوعوية لإثراء أذهان أبنائنا بالمعلومات القيمة المفيدة وتنمية وعيهم بالأخص ضد خطر كبير مثل المخدرات الإدمان.

وأشارت الدكتورة رشا رشاد إلى أن تلك الندوات تاتي في اطار تنفيذ برامج وقائية تستهدف طلاب الجامعات والمدارس، إلى جانب الدورات التدريبية التي تهدف إلى توعيتهم بمخاطر المخدرات وأضرارها الصحية والسلوكية.

وأضافت أن أي اعتمادية جسدية ونفسية تعد إدمان، مشيرة إلى أنه لا أحد بعيد عن المخدرات حتى إذا كان غير مدمن، موجهة التحذير إلى من كان لديه صديقا مدمنا فعليه أن يبتعد عنه فورا، موضحة أن تناول الحبوب بغرض السهر للمذاكرة أو العمل هو نوع من أنواع الإدمان إلى جانب سوء استخدام العقاقير، مشيرة ان أعتى الأجهزة الأمنية في العالم تقوم بضبط 9% فقط من المخدرات، لذلك يجب تعزيز الوعي الشخصي والمجتمعي بخطورة المخدرات، بالإضافة إلى أهمية تقليل الطلب على المخدرات باعتبارها سلعة تُباع،

وأضافت أن زيادة المعروض من المخدرات خلال السنوات الأخيرة يمثل تحديًا كبيرًا أمام جهود المكافحة، مما يستلزم تعزيز الوعي المجتمعي بخطورتها.

وأكدت أن خفض الطلب على المواد المخدرة يبدأ من قناعة الشخص ذاته، حيث يُعد الوعي الذاتي والإدراك الحقيقي لمخاطر الإدمان.

وأشارت إن نسبة المدمنين بدون علم أسرتهم تبلغ 58 % مشددة على أهمية دور الأسرة كخط الدفاع الأول لحماية أبنائها من المخدرات من خلال فهم طبيعة المشكلة وطرق الوقاية والاكتشاف المبكر.

كما تطرقت إلى أهم المؤشرات السلوكية التي قد تكشف عن تعاطي المخدرات، موضحًة أن الأهل والأصدقاء يمكنهم ملاحظة هذه العلامات والتدخل المبكر لحماية أبنائهم مؤكدة على أهمية التأهيل النفسي في رحلة العلاج، موضحةً أن صندوق مكافحة الإدمان يوفّر خدمات استشارية والعلاج بالمجان فى سرية تامة على مدار 24 ساعة عبر الخط الساخن 16023.

وتناول الدكتور بدر عبد العزيز بدر، مدير عام الشئون القانونية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان الأبعاد القانونية الخاصة بقانون مكافحة المخدرات والاتجار فيها وأهم الملامح التي تميز هذا القانون عن سابقه واتساع دائرة التجريم به من جرائم التواجد في مكان التعاطي وتهيئة مكان للتعاطي والحيازة المجردة للمخدرات وكذلك النظام العلاجي المستحدث بالقانون.

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