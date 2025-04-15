وزير التعليم العالي يشهد الاجتماع التأسيسي لمؤسسة "بيت مصر" في باريس

كتب- عمر صبري:

شارك الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في الاجتماع التأسيسي لمؤسسة "بيت مصر" بالمدينة الجامعية الدولية في باريس.

جاء ذلك خلال زيارته إلى العاصمة الفرنسية، على هامش مشاركته في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومواكبة لانطلاق الحملة المصرية الرسمية لدعم ترشيح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، لمنصب سكرتير عام المنظمة.

ترأس الاجتماع السفير علاء يوسف، سفير مصر لدى فرنسا ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "بيت مصر"، حيث تم بحث الهيكل التنظيمي للمؤسسة، في ضوء إعلانها كمؤسسة فرنسية ذات نفع عام تهدف إلى دعم الطلاب المصريين الدارسين في فرنسا، والمتوقع تزايد أعدادهم خلال الفترة المقبلة، في ظل الاتفاقيات الأكاديمية التي أبرمتها وزارة التعليم العالي مع عدد من الجامعات الفرنسية خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة.

ويمثل مصر في مجلس إدارة مؤسسة "بيت مصر" الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، والدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، والدكتور أيمن فريد حمزة، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والقائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والسفير حاتم سيف النصر، سفير مصر الأسبق لدى فرنسا، والسفير ناصر كامل، سفير مصر الأسبق لدى فرنسا.

وشارك من الجانب الفرنسي عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم السيد جون مارك سوفيه، رئيس المدينة الجامعية الدولية في باريس والرئيس الشرفي لمجلس الدولة الفرنسي، مارسيل بوشار، الرئيس السابق للمدينة الجامعية الدولية، والدكتورة آن كلير دي جايفييه بونفيل، مؤرخة متخصصة في التاريخ المصري الحديث.

كما حضر الاجتماع، الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والدكتورة شاهندا عزت الملحق الثقافي ورئيس البعثة التعليمية بباريس.

وعلى هامش الاجتماع، قام الدكتور أيمن عاشور بتفقد مبنى "بيت مصر"، حيث اطمأن على سير أعمال الصيانة الدورية ومتابعة الجوانب التشغيلية للمنشأة، وذلك بعد بدء تشغيلها رسميًا في يناير ٢٠٢٤.

ويُذكر أن الدكتور أيمن عاشور كان قد ترأس اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة أعمال إنشاء "بيت مصر" منذ انطلاق المشروع عام ٢٠١٧، حينما كان يشغل منصب عميد كلية الهندسة بجامعة عين شمس.

اقرأ أيضًا:

3000 جنيه.. صرف منحتين لهذه الفئة خلال شهر





نشاط للرياح ورمال.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة



