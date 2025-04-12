مؤتمر التعليم التكنولوجي يبحث تطوير المناهج كل 9 أشهر لتواكب سوق العمل

كتب- عمر صبري:

شهدت فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للتعليم التكنولوجي تحت عنوان: "تعليم اليوم من أجل وظائف الغد" مناقشات مهمة حول تطوير مناهج الجامعات التكنولوجية، وذلك بمقر وزارة التعليم العالي، بحضور نخبة من الأكاديميين والخبراء، وبدعم من المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.

ناقش المؤتمر أهمية تطوير المناهج الدراسية في الجامعات التكنولوجية كل 9 أشهر، لتكون أكثر ديناميكية ومرونة، تماشيًا مع التطورات السريعة في التكنولوجيا ومتطلبات الرقمنة وسوق العمل.

كما شدد المشاركون على ضرورة دمج: التعليم الذاتي، التدريب الميداني، التعلم التعاوني، وتنمية مهارات حياتية مثل تحليل المشكلات، البرمجة الصناعية، والصيانة الذكية، وذلك لضمان خريج يمتلك كفاءة تقنية ومهنية عالية.

الذكاء الاصطناعي والتعليم التكنولوجي

في إحدى الجلسات العلمية، تمت مناقشة دور الذكاء الاصطناعي في التحول الرقمي للتعليم التكنولوجي، في ظل ما تشهده مصر من تحول رقمي متسارع، ضمن استراتيجية تستهدف تعزيز الابتكار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا.

وتم استعراض فرص التعاون بين الجامعات والشركات التكنولوجية لخلق برامج تعليمية متقدمة تخدم قطاعات كبرى مثل:التعليم، الصناعة، الرعاية الصحية، الترفيه.

دعم الخريجين: سجل مهاري وفرص توظيف

أحد أبرز التوصيات كان إصدار "سجل مهاري" معتمد لكل طالب، يشمل المهارات العامة والتخصصية التي اكتسبها خلال دراسته، وشهادات عملية ومهارية مدعومة من الجامعة، ما يُسهم في تعزيز فرص التوظيف محليًا ودوليًا، ودعم تنافسية الخريجين في سوق العمل.

شارك في الجلسة، د. عمرو عبد الهادي، عميد كلية الهندسة جامعة حلوان، ود. حازم راشد، أستاذ المناهج وطرق التدريس، جامعة عين شمس، ود. وائل راضي، أستاذ تعليم صناعي تكنولوجي، جامعة حلوان، ود. خليل علي خليل، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، جامعة أسيوط، ود. عادل عبده، عميد كلية تكنولوجيا صناعة السكر، جامعة أسيوط.

نُظّم المؤتمر برعاية د. أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، وبرئاسة د. أحمد الجيوشي، أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، وناقش المؤتمر خلال أيامه الثلاثة: تكامل التعليم التكنولوجي مع خطط التنمية، دعم الابتكار وريادة الأعمال،

الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الشراكة بين الصناعة والمؤسسات الأكاديمية، تطوير التقييم وضمان الجودة، الحوكمة التعليمية، دعم التعاون الدولي لتطوير نظم التعليم التكنولوجي.

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