طب القاهرة: استقبال أكثر من 25 ألف حالة بالعيادة الخارجية للروماتيزم والتأهيل

كتب- عمر صبري:

انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي الرابع عشر لقسم الروماتيزم والتأهيل بجامعة القاهرة، وذلك بالقاعة الكبرى للمؤتمرات، تحت عنوان "Daily Practice Challenges in Rheumatology"، تحت رعاية الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، وبإشراف الدكتورة حنان قطب، رئيس قسم الروماتيزم والتأهيل، وبمشاركة نخبة متميزة من أساتذة الروماتيزم من قصر العيني وعدد من الجامعات المصرية.

شهد المؤتمر حضور الدكتور عمر عزام، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى جانب جمع كبير من الأطباء والمتخصصين والمهتمين بمجال الروماتيزم.

ناقش المؤتمر التحديات اليومية التي يواجهها الأطباء في الممارسة السريرية، بدءًا من دقة التشخيص، مرورًا باختيار أنسب الخطط العلاجية، ووصولًا إلى المتابعة المستمرة للحالات المزمنة والمعقدة.

وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أكد الدكتور حسام صلاح، أهمية الدور الحيوي الذي يؤديه قسم الروماتيزم والتأهيل في خدمة المرضى، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون بين القسم وباقي التخصصات الطبية داخل الكلية، بهدف تقديم خدمة صحية متكاملة ومتطورة.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر يعكس التزام الكلية بدعم التخصصات، والحرص على أن تظل قصر العيني منارة للعلم والطب في المنطقة العربية.

وأضاف أن الدور المهني للقسم يقاسم في الأهمية الدور الأكاديمي، ويجب أن يكون الابتكار في مقدمة أولوياتنا، فهو أساس مستقبل واعد، والطريق نحو التميز في تقديم الرعاية الطبية والتعليمية والبحثية.

وشدد على ضرورة تحديث المناهج وأساليب التدريب لتتوافق مع أحدث المعايير العالمية، لضمان تأهيل كوادر طبية قادرة على مواجهة التحديات المتجددة في المجال الطبي.

وتابع: يجب ألا نغفل أبدًا أن جوهر العمل الطبي هو الإنسان، والمريض هو محور كل جهودنا، إن اهتمامنا بالمريض لا يقتصر على التشخيص والعلاج فقط، بل يمتد إلى الإنصات له، والحنو عليه، وإطلاعه على حالته بشفافية، مما يعزز من ثقته في المنظومة الطبية، ويجعله شريكًا في رحلته العلاجية.

وأكد أن الطبيب الناجح هو من يجمع بين المهارة الطبية والبعد الإنساني، وهذا ما تسعى الكلية لغرسه في طلابها منذ اليوم الأول.

من جانبها، أعربت الدكتورة حنان قطب، رئيس قسم الروماتيزم والتأهيل، خلال كلمتها عن فخرها باحتفاظ القسم بالمركز الأول بين أقسام الروماتيزم في الجامعات المصرية والأفريقية، وذلك وفقًا لتصنيف SCImago University Ranking 2025 على مدار 3 سنوات متتالية.

كما استعرضت إحصائيات العيادة الخارجية للقسم في العام الماضي، مشيرة إلى أن عدد المرضى المترددين تجاوز 25 ألف مريض خلال العام، تتنوع حالاتهم بين الذئبة الحمراء، وأمراض المناعة، والالتهابات المفصلية الروماتويدية المزمنة.

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