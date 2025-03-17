ننشر رابط تقديم طلبات تحويل الأفكار البحثية إلى شركات ناشئة بالتعليم العالي

كتب- عمر صبري:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إمكانية التسجيل في برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال R2E بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية.

وأوضحت الوزارة أنه إذا كنت باحثًا ولديك ابتكار بحثي، وترغب في أن تصبح رائد أعمال، لا تفوت الفرصة، وسجل الآن.

وتابعت: يهدف البرنامج إلى تدريب الباحثين على مهارات ريادة الأعمال، وتمكينهم من تحويل أبحاثهم العلمية المبتكرة إلى شركات ناشئة أو منتجات ذات جدوى اقتصادية وفقًا لرؤية مصر 2030 من خلال تقديم عدد من ورش العمل التدريبية عن بعد online.

ويمكن للراغبين التقديم اضغط هنا.

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