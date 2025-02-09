16 أسبوعًا مدة الدراسة.. الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني بالجامعات والمعاهد 2025

كتب- عمر صبري:

انطلقت صباح أمس السبت، أول أيام الفصل الدراسي الثاني بالجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وأفرع الجامعات الأجنبية والمعاهد العليا والمتوسطة، للعام الجامعي 2024- 2025.

وبحسب أجندة المجلس الأعلى للجامعات والخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني فإن الدراسة التي انطلقت أمس وستستمر لمدة 16 أسبوعًا، وتنتهى الخميس 29 مايو 2025، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2025، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

وكان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أيمن عاشور، قد وجه، أمس، رسالة إلى المجتمع الأكاديمي وأعضاء هيئة التدريس، والعاملين بالجامعات والمعاهد، والطلاب بمناسبة انطلاق الفصل الدراسي الثاني.

وأكد الوزير في رسالته على أهمية التعاون والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التميز الأكاديمي والبحثي، مشيدًا بالدور المحوري لأعضاء هيئة التدريس في تأهيل الأجيال القادمة وتعزيز الإبداع والابتكار، وللإداريين في تهيئة بيئة تعليمية محفزة وداعمة، وللطلاب في استثمار الفرص المتاحة لتنمية مهاراتهم وقدراتهم الأكاديمية والبحثية.

كما أشار عاشور إلى استمرار الوزارة في تنفيذ الاستراتيجة الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ، والارتقاء بجودة العملية التعليمية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، بما يضمن تخريج أجيال قادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والدولي.

وفي ختام رسالته، أعرب الوزير عن ثقته في قدرة الجامعات والمعاهد على تقديم نموذج تعليمي متميز يعكس مكانة مصر العلمية، متمنيًا للجميع فصلًا دراسيًا ناجحًا ومليئًا بالإنجازات.

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