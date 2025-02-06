لطلاب الجامعات.. كل ما تريد معرفته عن مسابقة "مايكل أنجلو" للفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي

كتب- عمر صبري:

أُقيمت مسابقة "مايكل أنجلو" للفن التشكيلي والتصوير الفوتوغرافي بتنظيم من كلية التربية النوعية بجامعة القاهرة بالتعاون مع مؤسسة "IOI المستقلين الدولية".

شهدت المسابقة مشاركة واسعة من طلاب وخريجي الجامعات المصرية، وكان الهدف الرئيسي منها هو دعم وتشجيع المواهب الشابة وتنمية الابتكار الفني في الفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي.

أبرز التفاصيل حول المسابقة

تستهدف المسابقة دعم الإبداع الفني لدى الشباب المصري، حيث تعتبر الفنون من وسائل التعبير المهمة التي تساهم في نشر القيم الجمالية وتعزيز الهوية الثقافية.

مشاركة جامعة القاهرة

قال محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة تُولي اهتمامًا خاصًا بتشجيع الإبداع الفني والفنون كأداة ثقافية هامة تُسهم في بناء مجتمع واعٍ ومبدع.

أقيمت المسابقة في كلية التربية النوعية، وهي جزء من رؤية الجامعة لدعم الفنون كوسيلة للحوار المجتمعي والإبداع.

كما تم تشكيل لجنة تحكيم متميزة ضمت نخبة من الأساتذة والخبراء في المجالات الفنية.

دور لجنة التحكيم

تألفت لجنة التحكيم من: د. وائل فاروق إبراهيم، أستاذ الخزف، ود. هاني فيصل، أستاذ النحت، ود. بسمة فؤاد، رئيس مؤسسة "IOI المستقلين الدولية"، ود. أحمد عويس عبد الهادي، وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع.

وتم عرض أعمال المشاركين وسط أجواء فنية ملهمة، واختتمت الفعالية بتوزيع الجوائز وشهادات التقدير للفائزين، وسط إشادة واسعة بمستوى الأعمال الفنية المقدمة.

وتهدف الجامعة إلى توفير منصات ومسابقات فنية لعرض مواهب الطلاب والخريجين، وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم الفنية وتحويلها إلى أدوات مؤثرة في المجتمع.

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