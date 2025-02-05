12 شرطًا للحصول على عضوية اللجان العلمية بـ"الأعلى للجامعات" 2025

كتب- عمر صبري:

حدد المجلس الأعلى للجامعات 12 شرطا لالتحاق الراغبين من أعضاء هيئة التدريس الانضمام إلى اللجان العلمية، وذلك للدورة 2025 - 2028، ويستمر التقديم حتى مارس المقبل.

وفيما يلي الشروط:

•أن يكون ممن تم اختياره ضمن قوائم المحكمين أو اللجان العلمية سابقا

•أن يكون من أحد الأساتذة في الجامعات الحكومية، وأن يكون قد مضي علي شغله درجة أستاذ خمس سنوات علي الأقل، وألا يكون معارا خارج البلاد أو منتدبا انتدابا كليا خارج الجامعة

•يفضل لعضوية اللجنة أن يكون علي رأس العمل في جامعته لمدة خمس سنوات متصلة قبل التقدم للعضوية مباشرة

•أن يكون مجمل إنتاجه العلمي ضمن تخصصات اللجنة العلمية المرشح لعضويتها

•ألا يكون قد وقع عليه جزاء جنائي أو تأديبي لجرائم أو تجاوزات تمس الشرف والاعتبار أو الأمانة العلمية أو تم اسقاط عضويته في اللجان العلمية في دورات سابقة لأي سبب يخل بأعمال اللجان العلمية

اللجان العلمية المجلس الأعلى للجامعات

•يفضل أن يكون له نشاط أكاديمي ذو صبغة دولية وأن يكون له مؤلفات وأبحاث علمية منشورة في مجلات دولية مكشفة في Web of science, Scopus في أخر خمس سنوات.

•يفضل أن يكون شارك في مؤتمرات دولية بأبحاث أو تمت ترجمة أبحاثه إلي براءات اختراع أو كان لها قيمة تمثل إضافة علمية متميزة أكاديمية أو تطبيقية تساهم في حل المشكلات المجتمعية.

•يفضل بالنسبة للجان التابعة لقطاعات العلوم الأساسية أن يكون له معامل هيرش (H index ) الخاص به وكذلك عدد مرات استشهاد (number of citations) طبقا لموقع Scopus

• يفضل أن يكون محكم في عدد من المجلات الدولية ذات معامل تأثير (Impact factor) في تخصصه

•يفضل من يكون عضو هيئة تحرير مجلة دولية في تخصصه مدرجه في قواعد بيانات دوليه Scopus , Web of science

شروط اللجان العلمية المجلس الأعلى للجامعات

•يؤخذ في الاعتبار الاشتراك في مشروعات بحثية والمشاركة في إنشاء مراكز تميز والاشتراك في جمعيات علمية دولية ومحلية. كما يؤخذ في الاعتبار الاشتراك في مجالس أو لجان قومية أو دولية والاشتراك في برامج قومية تعليمية أو تدريبية.

•يدخل في الاعتبار الحصول على إحدى جوائز الدولة أو الجوائز الإقليمية أو العالمية والجوائز التي تقدمها الجامعات ومراكز البحوث

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