وزير التعليم العالي: ملتزمون بدعم المرأة في العلوم والتكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة

القاهرة- أ ش أ:

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التزام الوزارة بدعم المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن تمكين المرأة يعد ركيزة أساسية في الاستراتيجية الوطنية، ويعزز من تحقيق التنمية المستدامة وخلق بيئة علمية أكثر شمولا وابتكارا.

وشدد وزير التعليم العالي، في بيان أصدره اليوم، على أهمية التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لضمان توفير الفرص والموارد التي تمكّن الباحثات من التميز، لافتًا إلى أن الوزارة تعمل على تبني سياسات تدعم المرأة في الأوساط الأكاديمية والبحثية.

وفي هذا السياق، نظمت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF) بالتعاون مع سفارة إيطاليا في مصر، احتفالًا باليوم الدولي للنساء والفتيات في مجال العلوم.

وأعرب السفير ميكيلي كواروني سفير إيطاليا في مصر، عن اعتزازه بالمشاركة في الحدث، مؤكدًا التزام بلاده بدعم التعاون العلمي مع مصر، خاصة في مجالات الهندسة، التكنولوجيا، الطاقة المتجددة، الزراعة، والتراث الطبيعي، مشددا على ضرورة تعزيز مشاركة المرأة في البحث العلمي، وتقديم الدعم اللازم لتمكينها من التوازن بين الحياة المهنية والعائلية.

بدوره، أكد الدكتور ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أن الهيئة تضع دعم الباحثات على رأس أولوياتها، ليس فقط من خلال التمويل، ولكن أيضًا عبر توفير برامج بناء القدرات، وورش العمل، والمبادرات التي تعزز بيئة علمية داعمة للإبداع والتميز.

شهدت الفعالية حضور نخبة من العلماء والأكاديميين وصناع القرار من مصر وإيطاليا، حيث تضمن البرنامج كلمات افتتاحية، تلتها جلسات نقاشية مع عالمات بارزات، بالإضافة إلى مائدة مستديرة حول سبل تعزيز مشاركة المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

وفي ختام الحدث، تم التأكيد على أهمية تبني سياسات تضمن تكافؤ الفرص وتمكين المرأة من تحقيق طموحاتها العلمية، مع دعوة المؤسسات الأكاديمية والبحثية إلى تعزيز بيئة أكثر دعمًا للمرأة في المجال العلمي.