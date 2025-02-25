42 غرفة.. افتتاح مبنى المدينة الجامعية لطالبات عين شمس بعد تطويره

كتب- عمر صبري:

افتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مبنى ١ بالمدينة الجامعية طالبات بعد تطويرة بسعه ٤٢ غرفة فردية مكيفة بالكامل تخدم ٤٢ طالبة، بحضور الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب السابق.

أكد محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ان هذا التطوير هو جزء من خطة شاملة لتطوير المدن الجامعية، تهدف إلى توفير أفضل الخدمات للطلبة والطالبات، وتوفير بيئة محفزة على التفوق والإبداع إيمانا منا أن الطالب هي محور العملية التعليمية، وأن توفير بيئة داعمة له هو واجب علينا جميعا وسنستمر في العمل على تحقيق هذا الهدف.

وأكد إيمان الجامعة بأن توفير بيئة سكنية مريحة وآمنة للطالبات هو جزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، حيث يساعد على تهيئتهن نفسيًا وعقليًا لتحقيق التفوق الأكاديمي.

وأشار إلى لحرص الجامعة على توفير كافة سبل الراحة والرفاهية في هذا المبنى من غرف مجهزة بأثاث حديث وتكييف مركزي ومساحات مشتركة مخصصة للدراسة ومناطق ترفيهية لممارسة الأنشطة المختلفة.

كما قدم الشكر لقطاع التعليم والطلاب - قطاع المدن الجامعية والإدارة الهندسية على ما بذلوه من جهد خلال فترة تطوير المبني.

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