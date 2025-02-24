"تكامل صحة الطفل بين طب الأطفال وطب أسنان الأطفال".. يوم علمي بالمركز القومي للبحوث



كتب- عمر صبري

عقد قسم طب الأطفال بمعهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية، بالتعاون مع قسم التقويم وطب أسنان الأطفال، يومًا علميًا تحت عنوان "تكامل صحة الطفل بين طب الأطفال وطب أسنان الأطفال"، وذلك بقاعة الدكتور هاني الناظر بالمركز القومي للبحوث.



جاء الحدث تحت رعاية الدكتور ممدوح معوض، رئيس المركز القومي للبحوث، وبرئاسة كلٍّ من الدكتورة عبير نور الدين عبدالباقي، عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية، والدكتورة أماني رمضان موسى، عميد معهد بحوث طب الفم والأسنان بالمركز القومي للبحوث.

وأشرفت على تنظيم الفعالية الدكتورة عزة أحمد، رئيس قسم طب الأطفال، والدكتورة هند صلاح حافظ، رئيس قسم التقويم وطب أسنان الأطفال، بحضور نخبة من الأساتذة والمتخصصين من المركز القومي والجامعات المصرية.

محاور اليوم العلمي

ركزت الفعالية على عدة موضوعات علمية هامة تعكس التكامل بين تخصصي طب الأطفال وطب أسنان الأطفال، ومنها:

- البروتوكولات العلاجية المتعددة التخصصات لضمان رعاية صحية مثلى وتجنب المضاعفات لدى الأطفال.

- الفم كمؤشر للأمراض الجهازية في مرحلة الطفولة.

- الرعاية الصحية الشاملة للفم والأسنان منذ الطفولة المبكرة.

- المؤشرات التحذيرية في الأسنان للكشف المبكر عن الأمراض.

- اضطرابات الفم والأسنان والأمراض الوراثية النادرة لدى الأطفال.

- تأثير مؤشر كتلة الجسم والحالة الاجتماعية والاقتصادية على نمو الأسنان والتسوس المبكر.

- الوقاية من سوء الإطباق والمشاكل المرتبطة بتطور الأسنان.

كما تضمنت الفعالية محاضرات عن أهمية التغذية السليمة في نمو الأسنان، ودور اللثة كمؤشر لصحة الطفل العامة، بالإضافة إلى نصائح غذائية للحفاظ على صحة الفم والأسنان لدى الأطفال.



التوصيات الختامية

خرج اليوم العلمي بعدة توصيات هامة لتعزيز التكامل بين تخصصي طب الأطفال وطب أسنان الأطفال، ومنها:

- تعزيز التعاون الطبي من خلال برامج الكشف الصحي الشامل للأطفال عند دخول المدارس.

- التشخيص المبكر للأمراض عبر تبادل المعلومات بين التخصصين.

- نشر الوعي حول التغذية المتوازنة وأثرها على صحة الأسنان والوقاية من الأمراض الفموية.

- التوعية بضرورة الزيارات الدورية لطبيب الأسنان كل 6 أشهر للكشف المبكر عن المشكلات الصحية.

- تقديم برامج تعليمية وتوعوية للأطفال وأسرهم لتعزيز الوعي بصحة الفم والأسنان.

- تطوير بروتوكولات رعاية صحية متكاملة تشمل الفحوصات الدورية والتدخل العلاجي المبكر.

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