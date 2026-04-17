واصلت الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية بوزارة العمل جهودها التفتيشية والتوعوية على مستوى محافظات الجمهورية خلال 5 أيام فقط.

يأتي ذلك؛ في إطار تنفيذ توجيهات حسن رداد، وزير العمل، بتكثيف الرقابة الميدانية على المنشآت وتعزيز الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل والإنتاج.

وشملت الحملات التفتيش على 1027 منشأة في قطاعات مختلفة للتأكد من الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، إلى جانب إعادة التفتيش على 710 منشآت سبق منحها مهلاً قانونية لتوفيق أوضاعها.

وأسفرت النتائج عن استيفاء 301 منشأة للاشتراطات المطلوبة، وتحرير 355 محضر مخالفة ضد منشآت لم تلتزم بتطبيق معايير السلامة، مع منح 1000 منشأة مهلة قانونية لتصحيح أوضاعها.

العمل: غلق منشآت خطرة وإحالة 46 للجهات المختصة

كما تم إحالة 46 منشأة إلى المديريات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، إلى جانب إصدار 42 توصية بالغلق لمنشآت ثبت أنها تمثل خطورة على العمال أو على المنشآت المحيطة بها.

وشاركت الإدارة، في إطار التنسيق مع الجهات المعنية، في 41 لجنة تابعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية للمرور على 102 منشأة صناعية، للتأكد من استيفاء اشتراطات السلامة كأحد متطلبات الترخيص.

كما شاركت في 135 لجنة تراخيص للمحلات العامة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، حيث تم المرور على 318 منشأة للتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية قبل إصدار التراخيص.

وتضمنت الأنشطة حضور 4 لجان تحكيم طبي لعرض 91 حالة عمالية، إلى جانب مشاركة مفتشي السلامة في 23 لجنة على مستوى الجمهورية لنشر الوعي داخل مواقع العمل.

وفي الجانب التوعوي، تم تنظيم 10 ندوات تدريبية لتوعية العمال بمخاطر بيئة العمل واشتراطات السلامة، بما يسهم في الحد من الحوادث وتعزيز ثقافة الوقاية.

كما شارك مفتشو الوزارة في 6 لجان خماسية لبحث 40 حالة عمالية، بهدف توفير أعمال مخففة أو الموافقة على الخروج للمعاش، دعمًا لحقوق العمال وتحقيق التوازن في بيئة العمل.

وأكدت الوزارة استمرار تكثيف الحملات التفتيشية ونشر ثقافة السلامة داخل مواقع العمل، بما يساهم في تقليل الحوادث، وتحسين بيئة العمل، ودعم استقرار الإنتاج والاقتصاد الوطني.