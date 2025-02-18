رئيس جامعة عين شمس: التعاون الدولي توجه استراتيجي لتأهيل الطلاب لتحديات سوق العمل

كتب- عمر صبري:

أكد رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمد ضياء زين العابدين أن التوسع في التعاون الدولي يُعد توجهًا استراتيجيًا للجامعة، يهدف إلى تأهيل الطلاب لمواكبة تحديات سوق العمل ومتطلبات المستقبل، مشيرا إلى بدء الدراسة هذا العام بجامعة عين شمس الدولية، التي تقدم برامج أكاديمية متميزة بنظام الساعات المعتمدة، بالإضافة إلى منح شهادات مزدوجة بالتعاون مع عدد من الجامعات العالمية.

جاء ذلك بعد توقيع جامعة عين شمس بروتوكول تعاون مع جامعتي إسكس وإيست أنجليا البريطانيتين، واستقبال رئيس الجامعة لوفد الجامعتين برئاسة الدكتورة ماريا فاسلي، نائب رئيس جامعة اسكس، وترأس وفد جامعة إيست أنجليا الدكتور ستيفن ماغواير، نائب رئيس الجامعة للعلاقات الدولية.

ناقش الاجتماع آليات تفعيل بروتوكول التعاون الموقّع بين الجانبين، واستكشاف فرص الشراكة في التخصصات العلمية المختلفة، سواء من خلال إطلاق برامج أكاديمية مشتركة أو منح درجات علمية مزدوجة، بما يُسهم في تعزيز التكامل الأكاديمي والبحثي .

شهد اللقاء الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة أماني كامل، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلى جانب عدد من عمداء ووكلاء الكليات، والدكتور كمال عبيد، مدير إدارة التعاون الدولي.

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