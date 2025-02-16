أمين المجلس الأعلى للجامعات: أكملت دراستي في بريطانيا.. وأشعر بثراء فكري بالتعامل مع المؤسسات البريط

مصطفى رفعت: مرونة في إنشاء الجامعات بمصر وتزايد الإقبال على التعليم

كتب- عمر صبري:

تصوير - محمد معروف:

قال الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، إنه أكمل دراسته في المملكة المتحدة، ويشعر بثراء فكري وعملي خلال التعامل مع المؤسسات التعليمية البريطانية.

وأضاف رفعت: "هناك شعور لدى المصريين بأهمية تطوير العقول، كما أن 60% من المصريين من الشباب أقل من 30 عامًا، وهناك طلب متزايد في السوق على زيادة عدد الجامعات ومؤسسات التعليم العالي".

وتابع: "هناك مصطلحات أخرى يتم تعزيزها في مصر، مثل التعليم العابر للحدود، ومن بين البرامج الدراسية التي تتم بشراكة عالمية وتمنح رخصة التعليم العابر للحدود".

ونقل كلمة عن وزير التعليم العالي، الدكتور محمد أيمن عاشور، أمام أضخم وفد جامعي من بريطانيا يزور مصر برعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والسفارة البريطانية بالقاهرة، لاستكشاف فرص التواجد والتعاون الأكاديمي والبحثي في مصر.

وجاء في الكلمة: "يُستخدم التعاون وتوثيق الشراكات لتطوير التعليم، واليوم يُعد يومًا مهمًا نظرًا لوجود العديد من مذكرات التفاهم، ونحن نشهد تحولًا رائعًا وعالميًا لتعزيز الاقتصاد".

وأضاف: "إن سياسة البحث العلمي أثمرت عن استراتيجية مبنية على الابتكار والتعاون بين البحث العلمي والقطاعات الاقتصادية والصناعية، مما يدعم التعليم الدولي والعابر للحدود في مصر".

وتابع: "نحن ملتزمون بتوفير بيئة تعليمية أكاديمية تتسم بالتعاون من أجل تقديم حلول للمشكلات التي يعاني منها التعليم المصري وغيره".

واستطرد: "سيتم فتح أفضل الفرص للجامعات في مصر، بهدف بناء مجتمع بحثي ابتكاري، وجعل مصر رائدة في مجال التعليم العالي عالميًا".

ضم الوفد ممثلين لأبرز الجامعات البريطانية، مثل شيفيلد هالام، لوفبورو، إسكس، إيست أنجليا، إكستر، تشيستر، وغيرها، بالإضافة إلى اتحاد الجامعات البريطانية الدولية. وتستغرق زيارتهم ثلاثة أيام، من 16 وحتى 18 فبراير، بتنسيق من المجلس الأعلى للجامعات والمكتب المصري للشؤون الثقافية والتعليمية في لندن، وبالاشتراك مع المجلس الثقافي البريطاني في مصر وبدعم من السفارة البريطانية.

ارتكزت مناقشات الوفد الجامعي البريطاني خلال الزيارة على افتتاح فروع جامعية دولية في مصر، وتطوير برامج أكاديمية مشتركة، وتعزيز الشراكات في مجال البحث والابتكار.

كما تضمن برنامج الزيارة توقيع مذكرتي تفاهم بين جامعتي إسكس وإيست أنجليا وجامعة عين شمس، بالإضافة إلى مذكرة تفاهم أخرى بين جامعة شيفيلد هالام والجامعة البريطانية بالقاهرة، إلى جانب زيارات ميدانية للجامعات الأوروبية في مصر، وجامعة القاهرة الجديدة للتكنولوجيا، وجامعة عين شمس، وفعالية تواصل وعشاء ثقافي مع غرفة التجارة المصرية البريطانية.