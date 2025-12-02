

قالت الدكتورة إيمان البستاني، قسم طب الأطفال، معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية، بالمركز القومي للبحوث، إن أمراض الدم من أكثر المشكلات شيوعًا بين الأطفال، وأبرزها الأنيميا التي قد تنتج عن نقص الحديد مسببة فقدان الشهية وضعف التركيز الدراسي، أو بسبب تناول الفول ومشتقاته فيما يُعرف بـ"أنيميا الفول"، والتي تظهر غالبًا مع مرحلة الفطام.



وأضافت البستاني، خلال مقالة علمية، نشرها المركز القومي للبحوث، أما أمراض النزف، فتبدأ أعراضها منذ الطفولة المبكرة مثل تأخر التئام جرح الطهارة، وظهور كدمات زرقاء تحت الجلد، ثم تورم وآلام المفاصل عند الحركة.



وتابعت بقسم طب الأطفال، معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية: كما قد يُلاحظ نزيف متكرر باللثة أو الأنف، أو نزيف شديد أثناء الدورة الشهرية لدى الفتيات المراهقات.



واستطردت: ينبغي على الأمهات الانتباه لهذه الأعراض خاصة في وجود حالات مشابهة بالعائلة أو صلة قرابة بين الأبوين، مع ضرورة استشارة طبيب الأطفال المختص لإجراء الفحوص اللازمة، فـ التشخيص المبكر والعلاج المناسب يحافظان على صحة الطفل و يمنعان المضاعفات.



