القاهرة- أ ش أ:

حصد فريق الذكاء الاصطناعي بجامعة عين شمس، جائزة أفضل مشروع على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والأهلية، وذلك خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر قمة المرأة المصرية، في نسخته الرابعة، الذي أُقيم بجامعة النيل الأهلية، على مدار يومي 13 و14 ديسمبر.

جاءت المشاركة تحت رعاية رئيس جامعة عين شمس الدكتور محمد ضياء زين العابدين، والدكتور رامي ماهر غالي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف إداري إبراهيم سعيد حمزة أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

وشاركت الإدارة العامة لرعاية الشباب، ممثلة في إدارة النشاط العلمي والتكنولوجي وإدارة النشاط الثقافي، في فعاليات المؤتمر، التي تضمنت عددًا من ورش العمل والندوات المتخصصة، بحضور نخبة من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة، إلى جانب مسابقة "STEM & AI"، التي شهدت منافسة قوية بين فرق الجامعات المشاركة.

وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز فريق النشاط العلمي بجامعة عين شمس بجائزة مالية قدرها خمسين ألف جنيه، تقديرًا لتميز المشروع المقدم ومستواه الابتكاري.