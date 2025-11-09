

استضافت المعهد العالي للتعاون الزراعي بشبرا لجنة التخطيط لقطاع الدراسات الزراعية بالمجلس الاعلي للجامعات في أجتماعها الدوري برئاسة الدكتور عبد الغني الجندي رئيس لجنة القطاع لبحث تنمية الكوادر البشرية ودعم الهندسة الزراعية بما يتماشي مع خطط الدولة الاستثمارية والإستراتيجية للتطوير قصيرة وطويلة الأجل مع مواكبة التطور العلمي والتكنولوجي الحالي والمستقبلي وفقًا للمعايير العلمية والأكاديمية العالمية



وبحسب بيان، رحب الدكتور أحمد جلال عميد المعهد العالي للتعاون الزراعي باعضاء اللجنة مؤكدا أن اللجنة تقوم بوضع تخطيط سياسات التعليم العالي في مصر وفق رؤية متكاملة وفي ضوء المعايير العلمية والأكاديمية العالمية.



وأشار إلى أن أهمية ربط المناهج الدراسية الحالية بالكليات والمعاهد مع آليات التدريب والتأهيل لريادة الأعمال، في ضوء احتياجات سوق العمل ويلبي متطلبات الوظائف المستقبلية في ظل المتغيرات التكنولوجية.

شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة الدكتور عبد الغني الجندي رئيس لجنة القطاع الزراعي والدكتور أحمد جلال العميد السابق لزراعة عين شمس وعميد المعهد العالي للتعاون الزراعي والدكتور أيمن حافظ أمين اللجنة والدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة الأسبق والدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة ومحافظ الفيوم الأسبق والدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق ومن أعضاء هيئة التدريس بالمعهد العالي للتعاون الزراعي الأساتذة الدكتورحسن قرقار والدكتورحلمي زغلول والدكتور السيد الخشن.



