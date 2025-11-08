رئيس جامعة القاهرة: تعزيز منظومة رعاية أعضاء هيئة التدريس وأسرهم

كتب- عمر صبري:

شهد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، الحفل الذي نظمه نادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لتكريم 61 من المتفوقين من أبناء أعضاء هيئة التدريس في المراحل الدراسية المختلفة خلال العام الدراسي 2024/2025، تقديرًا لتفوقهم وتشجيعًا لهم على مواصلة التميز والنجاح، وذلك بمسرح التعليم المدمج بالجامعة.

حضر الاحتفالية الدكتور أسامة المليجي، رئيس مجلس إدارة النادي، والدكتور أحمد سمير، مقرر اللجنة الاجتماعية وسكرتير عام النادي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، والدكتور عصام جميل مدير مركز التعليم المدمج، وجمع كبير من أعضاء هيئة التدريس وأسرهم.

بدأت وقائع الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمات للطلاب المتفوقين في المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية، ثم كلمات د. أحمد سمير، ود. أسامة المليجي، تلاها كلمة رئيس الجامعة، واختتمت الفعاليات بتكريم الطلاب والتقاط الصور التذكارية.

وفي كلمته، أعرب الدكتور محمد سامي عبد الصادق، عن سعادته بمشاركة أعضاء هيئة التدريس احتفالهم بتكريم أبنائهم المتفوقين، موجهًا التهنئة للطلاب وأسرهم على ما حققوه من نجاح وتميز.

وأكد أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا برعاية أعضاء هيئة التدريس وأسرهم، مستعرضًا ما تم إنجازه في تطوير منظومة الرعاية الصحية والاجتماعية، من خلال التأمين الطبي، وزيادة مكافآت صندوق الزمالة، وخفض نسبة مساهمة أصحاب المعاشات في الأدوية، إلى جانب توفير منح وخصومات دراسية لأبناء أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة أو بغيرها من الجامعات في إطار مبدأ المعاملة بالمثل.

كما أشار إلى حوكمة مشروع الإسكان واستكمال أعماله بخطوات ثابتة، مع التوسع في إدخال الكهرباء وسداد المديونيات وتنفيذ أعمال التهيئة اللازمة.

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة القاهرة الأهلية، رغم حداثة عهدها، حققت نجاحات كبيرة في عامها الأول، مؤكدًا أن جميع أعضاء هيئة التدريس بها من أساتذة جامعة القاهرة، بما يعكس تكامل المنظومة الأكاديمية بين الجامعتين ويضمن الحفاظ على جودة التعليم وتميزه.

ولفت إلى أن مشاركة الأساتذة في منظومة الجامعة الأهلية تمثل فرصة لتعزيز دورهم الأكاديمي والعلمي، وتتيح في الوقت ذاته مردودًا ماديًا ومعنويًا يواكب قيمة عطائهم وجهودهم.

من جانبه، أكد الدكتور أسامة المليجي، رئيس مجلس إدارة النادي، حرص النادي على تكريم المتفوقين من أبناء الأعضاء، إيمانًا بدورهم كرواد للمستقبل وعلماء الغد، مشيرًا إلى مواصلة إدارة النادي جهودها لتطوير أنشطته والتوسع فيها بما يحافظ على مكانته في مقدمة نوادي الجامعات المصرية.

ووجّه التهنئة للطلاب المتفوقين، حاثًّا إياهم على مواصلة نبوغهم حتى يبلغوا أعلى مراتب التفوق ويكملوا مسيرة أولياء أمورهم.

وفي كلمته، قال الدكتور أحمد سمير، سكرتير عام النادي، إن تفوق أبناء الأعضاء لا يقتصر على الدرجات والشهادات، بل يجسد الإصرار والعزيمة، مؤكدًا أن هؤلاء الطلاب هم عماد الوطن وأمله في المستقبل، داعيًا إياهم لجعل العلم سلاحهم في مواجهة التحديات وبناء وطن مزدهر بالعلم والإبداع.

وأعرب الطلاب المكرمون عن سعادتهم وفخرهم بتكريمهم في احتفالية نادي أعضاء هيئة التدريس بحضور رئيس الجامعة، مؤكدين أن هذا التكريم يمثل دافعًا قويًا لمواصلة التفوق والتميز، وأن لحظة التكريم أمام أسرهم وأعضاء هيئة التدريس تجسد قيمة الجد والاجتهاد، وتعكس اهتمام الجامعة بدعم أبنائها وتشجيعهم.

وفي ختام الحفل، وزع رئيس الجامعة شهادات التقدير والهدايا على الطلاب المتفوقين، تقديرًا لجهودهم وتشجيعًا لهم على الاستمرار في تحقيق المزيد من النجاح، كما حرص على التقاط الصور التذكارية مع المكرمين وأولياء أمورهم.

جدير بالذكر أن نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة يحرص على تنظيم هذه الاحتفالية سنويًا، لما لها من أثر إيجابي في تعزيز روح التفوق ودعم الروابط الأسرية بين أعضاء هيئة التدريس.

