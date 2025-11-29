نظَّم قطاع الآداب والفنون والعلوم الإنسانية بجامعة القاهرة الأهلية، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، المكلف بأعمال رئيس الجامعة، ندوة علمية تحت عنوان "الأشكال الحديثة للإدمان والغزو الفكري"، حاضر خلالها الدكتورة أميرة تواضروس الأستاذ بقسم الحوسبة الاجتماعية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وعضو مجلس الشيوخ، وأدارت الندوة الدكتورة رشا رمضان، أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وتناولت فاعليات الندوة مجموعة من قضايا الإدمان الحديثة؛ مثل إدمان منصات التواصل الاجتماعي، والألعاب الرقمية، والمؤامرات المالية، بالإضافة إلى مناقشة التأثيرات السلبية لهذه الظواهر على الفرد والمجتمع، وكيفية إسهامها في تكوين بيئات خصبة للغزو الفكري والتأثير على الوعي العام، وعرض آليات واستراتيجيات مواجهة هذه الأنماط الجديدة من الإدمان.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق، أن جامعة القاهرة الأهلية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقضايا التي تمس وعي الشباب وتؤثر علي سلوكهم الاجتماعي، مشيرًا إلى أن تنظيم مثل هذه الندوات يأتي في إطار دور الجامعة التنويري ومسؤوليتها في بناء شخصية الطالب وتعزيز قدرته على التمييز بين المحتوى الهادف والمحتوى المضلل، مؤكدًا أن دور الجامعة لا يقتصر على تقديم المعرفة الأكاديمية فحسب، بل يمتد ليشمل رفع وعي الطلاب وحماية عقولهم من مخاطر الإدمان الحديث الذي يستهدف الفكر والوعي، وذلك من خلال توفير بيئة جامعية واعية وقادرة على مواجهة التحديات المعاصرة.

وأوضح الدكتور محمد العطار نائب رئيس جامعة الأهلية للشؤون الأكاديمية، أن الندوة تمثل جزءًا من خطة الجامعة لرفع الوعي لدى الطلاب، مؤكدًا أن الإدمان الجديد لم يعد مقتصرًا على المواد التقليدية، بل أصبح يشمل أنماطًا رقمية معقدة تؤثر على طرق التفكير واتخاذ القرار، لافتًا إلى حرص الجامعة على دمج القضايا المعاصرة ضمن الأنشطة الطلابية والمناهج الأكاديمية لتعزيز التفكير النقدي لدى الطلاب وتحسين قدرتهم على التعامل مع العالم الرقمي بوعي ومسؤولية.

وأشار الدكتور عبد الهادي العوضي، عميد كليات قطاع الآداب والفنون والعلوم الإنسانية بجامعة القاهرة الأهلية، إلى أن تنظيم هذه الندوة يأتي في إطار رؤية القطاع لتقديم محتوى يعزز بناء الوعي الثقافي والفكري لدى طلاب الجامعة، مضيفًا أن الغزو الفكري في الوقت الراهن يتخذ أشكالًا جديدة عبر المحتوى الرقمي سريع الانتشار، وهو ما يتطلب تزويد الطلاب بالأدوات العلمية التي تمكنهم من مواجهة التأثير السلبي لهذه الظواهر، مؤكدًا مواصلة القطاع تنظيم فعاليات وندوات لتعريف الطلاب بأبرز التحديات الفكرية والسلوكية التي تواجههم.

