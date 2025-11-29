أكثر من 10 آلاف.. معلومات مهمة عن أمراض التمثيل الغذائي

قالت الدكتورة سحر صبري زكي، بقسم الوراثة البيوكيميائية بالمركز القومي للبحوث، إن أمراض التمثيل الغذائي هي مجموعة من الأمراض الوراثية الناتجة عن وجود خلل وراثي في عملية الهدم أو البناء للجزيئات الحيوية مثل البروتينات والدهون والنشويات.

وأضافت زكي، خلال مقالة علمية صادرة عن المركز القومي للبحوث: ينتج عن هذا الخلل تراكم أو نقص في هذة الجزيئات في العديد من الأجهزة الحيوية في الجسم؛ مما يؤدي إلى اعتلال الأنظمة الحيوية وظهور أعراض مختلفة.

وتابعت الدكتور بقسم الوراثة البيوكيميائية: تعتبر أمراض التمثيل الغذائي من الأمراض الوراثية الشائعة؛ حيث يبلغ عدد أمراض التمثيل الغذائي ما يزيد على 10.000 مرض.

اقرأ أيضًا:

بيان مهم من مصر للطيران بشأن تحديثات إيرباص

كيف يطعن الموظف على عقوبات العمل؟