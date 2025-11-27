شهدت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، حفل افتتاح النسخة الثانية عشرة من المؤتمر الدولي للحوسبة الذكية ونظم المعلومات (ICICIS 2025).

افتتحت الدكتورة رشا إسماعيل، عميدة كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس، فعاليات المؤتمر بحضور كل من الدكتور عصام خليفة، رئيس قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات، الدكتور أحمد مدين، ممثل فرع IEEE في مصر، الدكتور خالد نجم، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للحكومة الرقمية، الدكتورة نجوى بدر، رئيس جامعة إيست لندن بالجامعات الأوروبية في مصر وعميد الكلية السابق، الدكتور أحمد حمد، رئيس جامعة المعلوماتية، الدكتور هالة زايد، أمين لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات، الدكتور شيرويت الأحمدي، المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بجامعة عين شمس، الدكتور حسام فهيم، مستشار رئيس الجامعة للتحول الرقمي، الدكتور هالة مشير، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور شيرين راضي، وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفريق جامعة إيست لندن الشريك الأكاديمي لجامعة عين شمس.

أكدت الدكتورة غادة فاروق أهمية الذكاء الاصطناعي باعتباره أحد أهم تخصصات المستقبل التي تشهد نموًا متسارعًا في مختلف مجالات التكنولوجيا والطب والفضاء والدفاع، داعيةً إلى الخروج بتوصيات عملية تسهم في خدمة الجامعة والوطن والإنسانية.

أشادت الدكتورة أماني أسامة كامل بجهود الكلية في تنظيم المؤتمر، وما يتضمنه البرنامج العلمي من زخم كبير بمشاركة متحدثين رئيسيين من جامعات عالمية مرموقة في مجالات الحوسبة والمعلوماتية والذكاء الاصطناعي، مما يمنح المؤتمر طابعًا دوليًا متميزًا.

كما أشارت إلى جهود الكلية في دعم التحول الرقمي بالجامعة من خلال نظام UMS ونظام الأرشفة الإلكترونية لجميع العمليات الإدارية.

وتحدثت الدكتورة رشا إسماعيل حول المؤتمر بأنه يُعَدّ حدث مرموق و ملتقىً مميزاً يجمع نخبة من العلماء والخبراء والباحثين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم لاستكشاف أحدث التطورات في علوم الحاسوب والتقنيات الناشئة.

ويأتي مؤتمر ICICIS 2025 هذا العام في لحظة حاسمة، إذ يواصل العالم متابعة التطور المتسارع في مجالات الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والحوسبة الكمية وهي تقنيات تُعيد تشكيل فهم البيانات، وتُسهم في حل المشكلات المعقدة، وبناء أنظمة ذكية أكثر كفاءة ، تُمثل هذه التقنيات محوراً رئيسياً في البحوث الحديثة، حيث تمكّن العلماء من تحليل وتفسير البيانات واسعة النطاق بدقة وكفاءة عاليتين.

وأضافت أن مؤتمر ICICIS 2025 يعد منصة ديناميكية لتبادل المعرفة والأفكار الإبداعية والبحوث المبتكرة، كما يوفر منبراً متميزاً للباحثين من جميع أنحاء العالم لعرض أعمالهم، ومناقشة أحدث التقنيات، والانخراط في حوارات علمية بنّاءة مع خبراء دوليين تُعد رؤاهم ضرورية لمستقبل هذا المجال.

كما أشارت إلى أن المؤتمر تلقى هذا العام أوراقاً بحثية من باحثين من مختلف دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، وإيرلندا، والجزائر، والعراق، والهند، وإسبانيا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وبالطبع من مصر.

وتخضع جميع الأوراق المقدَّمة لمراجعة دقيقة من قبل محكّمين متخصصين وذوي كفاءة عالية في مجال علوم الحاسوب والمعلومات، كما يتم فحصها للتأكد من خلوّها من الانتحال لضمان جودة وأصالة الأعمال العلمية، وقد بلغ معدل القبول 47%.

وستُنشر جميع الأوراق المقبولة والمُقدَّمة في وقائع المؤتمر التي ستُنشر ضمن IEEE وتُفهرس في Scopus.

كما أضافت أن المؤتمر يستضيف المؤتمر مجموعة من المتحدثين الرئيسيين المرموقين من جامعات دولية مرموقة ومتخصصة في مجالات متنوعة من علوم الحاسوب، ونحن على ثقة بأنهم سيُسهمون بإضافات علمية قيّمة تثري فعاليات المؤتمر وهم " البروفيسور حسن عبد الله، عميد جامعة شرق لندن (UEL) و البروفيسور هوان ليو، أستاذ ريجنتس وأستاذ كرسي إيرا أ. فولتون لعلوم وهندسة الحاسوب، جامعة ولاية أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية، البروفيسور روبرت هـ سلون، أستاذ علوم الحاسوب في جامعة إلينوي شيكاغو (UIC) بالولايات المتحدة الأمريكية و البروفيسور شادي البرقوني، أستاذ أبحاث التصوير الطبي الحاسوبي في جامعة بون بألمانيا.

اقرأ أيضاً:

"التعليم" توجه بتشديد الإجراءات الوقائية داخل المدارس لمواجهة الفيروسات التنفسية

يوفر 200 مليون دولار.. ماذا نعرف عن مشروع للإنذار المبكر من سوس النخيل؟