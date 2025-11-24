أعلن المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، توصل فريق بحثي برئاسة الدكتورة منال فؤاد الشماع إلى أن ارتفاع مستويات بروتين الببتيد الناتريوريتك (BNP) والبروتين التفاعلي عالي الحساسية (hs-CRP) في الدم يرتبط بشكل وثيق بأمراض القلب الروماتيزمية خاصة ارتجاع الصمام الميترالي.

وقالت الدكتورة منال فؤاد الشماع بقسم طب الأطفال معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية، إن الدراسة كشفت أن الطفرات الجينية المسؤولة عن انخفاض مستوى بروتين الفيكولين (L-ficolin) ترتبط بزيادة خطر تكرار الإصابة بالميكروب السبحي، الذي يُعد أحد الأسباب الرئيسية لالتهابات القلب الروماتيزمية.

وأضاف الدكتورة منال فؤاد الشماع بقسم طب الأطفال معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية، أن هذا البحث يأتي خطوة مهمة نحو تحسين التشخيص المبكر ومتابعة المرضى.

وأكد المركز القومي للبحوث التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن ذلك يأي في إطار اهتمام المركز بخاصة قسم طب الأطفال، بتشخيص وعلاج الأمراض المنتشرة في المجتمع المصري مثل أمراض القلب الروماتيزمية.

