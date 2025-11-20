جامعة القاهرة تعلق على استقبالها رئيس جمهورية كوريا

رحّبت جامعة القاهرة، قيادةً وأساتذةً وطلابًا، بالرئيس لي جاي ميونغ رئيس جمهورية كوريا، في زيارة تاريخية اليوم، تمثل علامة مضيئة في مسار العلاقات المصرية الكورية، وتجسّد عمق الصداقة والاحترام المتبادل بين البلدين، وما يشهده التعاون الثنائي من تطور متنامٍ في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، بدعم ورؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أرسى أسس شراكة استراتيجية متنامية بين مصر وكوريا.

وأكدت جامعة القاهرة أن هذه الزيارة تفتح آفاقًا واسعة للشراكات الأكاديمية والبحثية، وتعزز فرص التعاون في الصناعات المتقدمة ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات البشرية، بما يدعم الجهود المشتركة لبناء مجتمع معرفي واقتصاد قائم على الابتكار والتنمية المستدامة، في إطار التوجهات التي تدعمها القيادة السياسية في مصر لتعميق التعاون مع الدول الصديقة.

كما أعربت الجامعة عن بالغ اعتزازها باستقبال فخامة الرئيس الكوري، انطلاقًا من دورها التاريخي كمنارة علمية وثقافية تستقبل قادة العالم، وتضطلع بدور محوري في دعم العلاقات الدولية وخدمة قضايا التعليم والبحث العلمي، اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية للتنمية الشاملة.

وأكدت جامعة القاهرة حرصها على تعزيز التعاون مع الجامعات الكورية المرموقة، وتطوير برامج مشتركة في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة، وتوسيع تبادل زيارات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بما يتيح فرصًا أكبر للتعلم المشترك والاستفادة من التجارب الرائدة في البلدين، وتأتي هذه الزيارة التاريخية لتدعم مسار الشراكة الأكاديمية بين القاهرة وسيول، وتمهّد لمرحلة جديدة من التعاون العلمي والبحثي تُسهم في بناء مستقبل أكثر تقدمًا وازدهارًا لشباب الجامعتين.

