ناقش مجلس الدراسات العليا جامعة عين شمس استحداث لجنة Ain shams University Institutional Animal Care and Use Committee (ASU-IACUC) من أهم مهامها وضع منظومة مركزية بخطوط إرشادية عالمية داخل الكليات تشرف على الاستخدام الأخلاقي للحيوانات في البحث والتدريس وضمان معاملة الحيوانات المستخدمة في التجارب معاملة إنسانية ورعاية صحية، وذلك من خلال مراجعة ومراقبة بروتوكولات البحث والبيئة المعيشية للحيوانات.

جاء ذلك الاجتماع الدورى لمجلس قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس للعام الجامعي 2025/2026، برئاسة الدكتورة أماني أسامة كامل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بحضور عمداء وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث وأعضاء المجلس.

واستهلت الدكتورة أماني أسامة كامل الجلسة بالإعلان عن قرار مجلس الجامعة الخاص بإنشاء صندوق لدعم الأبحاث العلمية بهدف تعزيز الإنفاق على البحث العلمي وتشجيع الباحثين ودعم البحوث ذات الأثر المباشر على المجتمع الجامعي ويختص الصندوق بتمويل البحوث التي تخدم الخطة البحثية الاستراتيجية للجامعة والرؤية العامة للجامعة والدولة، وذلك من خلال دراسة دقيقة للتحديات التي تواجه مختلف التخصصات، بما يسهم في رفع مؤشرات التقدم في البحث العلمي.

وخلال المجلس استعرضت أبرز أنشطة قطاع الدراسات العليا والبحوث ومنها إقامة ورش عمل الناشر الدولي Elsevier بالجامعة بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، والتي ركزت على استخدامات الذكاء الاصطناعي والنزاهة والتأثير، كذلك عقد ورشة عمل بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، ورشة أخرى بالتعاون مع الجهاز المصري للملكية الفكرية في قطاع الدواء بعنوان "الملكية الفكرية وإتاحة الدواء" بمركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة.

ثم قدم الدكتور محمود فايز، مدير مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، توضيحًا حول دور منصة (عين شمس سكولر ) للبحث العلمي بالنسبة لكليات الجامعة، وذلك في إطار مناقشة آليات رفع الأبحاث على المنصة مؤكدًا أهمية تطوير آليات فعّالة لتسجيل الأبحاث على منصة سكولر. وقد ناقش المجلس عددًا من المقترحات المقدمة في هذا الشأن.

تناول الدكتور عبد الله محمد سامي، مدير مكتب المبعوثين بالجامعة ، مقترحًا لآلية شاملة لرعاية السادة المبعوثين بالخارج، مؤكدًا على الاهتمام برعايتهم وتقديم الدعم لهم من خلال وضع استراتيجية واضحة لمنع إنهاء الخدمة قبل التحقق من جميع الظروف الخاصة بكل حالة، مع إنشاء آلية رسمية في مكتب رعاية المبعوثين لمتابعة أوضاعهم بالخارج. إلى جانب تعزيز التواصل المؤسسي مع الملحقات الثقافية، والتواصل المباشر مع المبعوثين ، على أن تُعرض مواقفهم على نائب رئيس الجامعة.

وقد أكدت أ.د أمانى أسامة كامل على حرص الجامعة على رعاية المبعوثين وعدم اتخاذ أى إجراءات إلا بعد التأكد من أوضاعهم والمتابعة الدقيقة لهم.

وقد اشتملت الجلسة على عدد من العروض والمناقشات من السادة الوكلاء حول المنظومة البحثية والعلمية بكليات الجامعة.

حيث استهل العروض الأستاذ الدكتور عبد الناصر محمد رشاد، وكيل كلية التربية لشئون الدراسات العليا والبحوث، بتقديم خريطة تنظيمية للأقسام العلمية بالكلية، وملخص حول وضع الدراسات العليا والندوات العلمية، ومشاركة الكلية في المؤتمرات، ومتابعة النشر الدولي والمحلي وتبادل الخبرات بين الكليات، فضلًا عن متابعة تنفيذ الخطة البحثية للجامعة. كما عرض برامج متميزة بكلية التربية، كما استعرض المجلات العلمية التي تصدرها الكلية.

كما عرضت الدكتورة داليا يوسف، مدير الوحدة المركزية للتعلم الإلكتروني، رؤية لتعظيم الاستفادة من خدمات شركة مايكروسوفت في إدارة العملية التعليمية. وأوضحت أنه جارٍ التنسيق لتنظيم ورشة عمل بالتعاون مع الفريق المركزي وفرق التعلم الإلكتروني بكليات الجامعة إضافة إلى فريق المكتبة الإلكترونية، بهدف رفع وعي المستخدمين وتطوير كفاءة استخدام المنصات الرقمية.

كما قدمت الدكتورة داليا يوسف عرضًا حول متابعة وقياس تفعيل المنصات التعليمية عبر مؤشرات الأداء على الـDashboard، مع تدريب مسؤولين من مختلف الكليات، مشيرة إلى أن كلية التربية كانت من أعلى مؤشرات في تفعيل المنصات.

وأشارت إلى استحداث منصة خاصة بالدراسات العليا للبرامج البينية، كما أوضحت أنه تم عقد ثلاث امتحانات إلكترونية عن بُعد باستخدام نظام المراقبة الإلكترونية وإعدادات الحد من الغش، مع إصدار النتائج في نفس اليوم.

كما قدم الدكتور محمود فايز تقرير المتابعة الشهري لأداء مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات، متضمنًا إنجاز إنشاء البوابة الإلكترونية لصندوق الزمالة لتسهيل إجراءات الانتخابات وإدارة السداد والمتابعة لجميع العمليات.

واشتمل التقرير على تطوير نظام المراسلات الإلكترونية، واستحداث نظام ميكنة سجلات الموظفين، إلى جانب مشروع "رقمنة الميكروفيلم" الخاص برسائل الماجستير والدكتوراه ، وإطلاق مشروع "شمس هايبر مايند" لخدمة الباحثين في الماجستير والدكتوراه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى مرصد مراقبة المجتمع بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع لقياس جودة الخريج ومدى توافقه مع سوق العمل خلال الستة أشهر الأخيرة.

كما استعرضت الدكتورة رشا اسماعيل، عميد كلية الحاسبات والمعلومات، التقرير الدوري لموقف التحول الرقمي وميكنة القطاع UMS وموقع الجامعة، إضافة إلى استعراض التطورات في نظام الأبحاث العلمية للاستدامة، وفتح باب الترشح لجائزة جامعة عين شمس للتميز الإداري، وتفعيل نظام إدارة المؤتمرات.

واختتم المجلس بتقرير من الدكتورة دينا لاشين مدير إدارة الوافدين، التي أوضحت ارتفاع عدد الطلاب المسجلين عبر منصة "أدرس في مصر" حتى الآن، مقارنة بالعام السابق، مع تزايد أعداد الطلاب الوافدين المقبولين ببرامج الدراسات العليا من جنسيات مختلفة في كليات الجامعة للعام الجامعي الجديد.

