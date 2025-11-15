كتب- عمر صبري:

استقبلت جامعة سيناء، وفدًا من هيئة المحاسبة المهنية العالمية بالمملكة المتحدة، إلى جانب وفد من رابطة المحاسبين القانونيين المعتمدين (ACCA)، وذلك في إطار زيارة شهدت توقيع اتفاقية "التقييم المزدوج" بين الجانبين.

وتهدف الاتفاقية إلى ترسيخ شراكة استراتيجية تتيح لطلاب الجامعة الحصول على اعتمادين، أكاديميًا ومهنيًا، في آن واحد.

وأكدت الدكتورة جيهان فكري، رئيس جامعة سيناء، أن التعاون الجديد يأتي ضمن خطة الجامعة لتعزيز مكانة طلابها عبر توفير اعتمادات دولية مرموقة، بما يعكس رؤيتها في إعداد كوادر تمتلك مهارات عالمية ومعايير مهنية عالية.

وأضافت أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في دعم التميز والريادة الأخلاقية ودفع القيمة الاقتصادية داخل مصر وعلى المستوى الدولي.

وأوضحت "فكري"، أن البرامج الدراسية بكلية الأعمال سيتم تطويرها واعتمادها بالتعاون مع ACCA، بما يسهم في تحسين مستوى المحتوى الأكاديمي وزيادة جاهزية الطلاب لسوق العمل.

وأضافت أن الشراكة ستتيح لطلاب الجامعة الحصول على إعفاءات وحوافز متعددة، بالإضافة إلى دمج امتحانات ACCA ضمن العملية التعليمية، مما يمكّنهم من التخرج بدرجة البكالوريوس من جامعة سيناء إلى جانب الدبلوم المتقدم من ACCA، وهو ما يعادل درجة البكالوريوس البريطانية، كما يصبح بإمكانهم استكمال التأهيل المهني الكامل لـACCA لاحقًا، والمعادل لدرجة الماجستير في المملكة المتحدة.

وأشارت إلى أن هذا المسار الأكاديمي يمنح الخريجين قدرة أكبر على المنافسة والالتحاق مباشرةً بوظائف متقدمة في المحاسبة، وإدارة الأعمال، والقطاع الحكومي، وغيرها من المجالات، مستندين إلى خبرات تقنية وأخلاقية ومهنية مطلوبة في سوق العمل العالمي، بما يعزز فرصهم الوظيفية داخل مصر وخارجها.

