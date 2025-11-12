ملتقى تدريبي للمكتبة الرقمية حول بنك المعرفة المصري بجامعة حلوان



انطلقت فعاليات الملتقى التدريبي السنوي للمكتبة الرقمية بجامعة حلوان، الذي استضافه مسرح مجمع الفنون والثقافة بالجامعة، في إطار حرص الجامعة على دعم التطور الرقمي في البحث العلمي وتعزيز الاستفادة من مصادر المعرفة الحديثة.



وبحسب بيان، أقيمت فعاليات الملتقى تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وبإشراف وتنظيم الدكتورة نجلاء فتحي مدير وحدة المكتبة الرقمية بجامعة حلوان.



ويأتي هذا الملتقى السنوي في إطار أنشطة وحدة المكتبة الرقمية بجامعة حلوان، بالتعاون مع وحدة المكتبات الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات، بهدف الارتقاء بقدرات أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب في التعامل مع مصادر المعرفة الإلكترونية، وتعظيم الاستفادة من بنك المعرفة المصري كأحد أهم المبادرات القومية لدعم التعليم والبحث العلمي في مصر.



وشهد الملتقى حضور نخبة من المدربين بالمجلس الأعلى للجامعات وممثلي دور النشر العالمية، حيث تضمنت ورش العمل جلسات تعريفية حول تعظيم الاستفادة من خدمات ومصادر بنك المعرفة المصري، والتعرف على آليات استخدام الموقع ونظام البحث الموحد (Federated Search Engine) الذي يتيح للباحثين الوصول السريع إلى كم هائل من الدوريات العلمية وقواعد البيانات العالمية.



كما تناولت الورش قواعد الترقيات الجديدة لأعضاء هيئة التدريس، وآليات استخراج تقارير معامل التأثير للمجلات العلمية وتقارير فحص الاقتباس للأبحاث، بما يسهم في رفع جودة الإنتاج العلمي بجامعة حلوان.