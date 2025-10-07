نظّمت جامعة حلوان التكنولوجية الدولية لقاءً تعريفياً ببرامج وأقسام الكلية التكنولوجية لطلاب الفرقة الأولى، في إطار حرص الجامعة على تعزيز التواصل بين الطلاب وهيئة التدريس، وتعريفهم بالتخصصات الحديثة وفرص العمل المستقبلية التي توفرها البرامج الأكاديمية التكنولوجية المعتمدة بالجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان التكنولوجية الدولية ، وإشراف الدكتور أحمد البنداري المشرف الأكاديمي للجامعة ، والدكتور أسامة القبيصي عميد الكلية التكنولوجية ، والدكتور حلمي الزغبي وكيل الكلية.

استعرض اللقاء البرامج الدراسية التي تطرحها الكلية، والتي تمثل مجالات التكنولوجيا الحديثة في العالم المعاصر، وتشمل الأمن السيبراني، الأوتوترونكس، الميكاترونكس، الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، تكنولوجيا الملابس الجاهزة، والتحكم في العمليات الصناعية.

وخلال اللقاء، تعرّف الطلاب على مميزات نظام الدراسة (2+2)، الذي يمنحهم دبلومًا فوق متوسط بعد العامين الأولين يمكنهم من الالتحاق المباشر بسوق العمل، مع إمكانية استكمال الدراسة للحصول على البكالوريوس التكنولوجي خلال أربع سنوات، بما يعزز فرصهم في الحصول على وظائف متقدمة في مجالات صناعية وتقنية محلية وعالمية.

كما تم استعراض المعامل والورش الحديثة التي تمتلكها الجامعة، والتي تشمل معامل التحكم الآلي، الطاقة الشمسية، الروبوتات الصناعية، القياسات الكهربائية، الهيدروليك والنيوماتيك، وورش الميكانيكا والسيارات والتبريد والتكييف.

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان التكنولوجية الدولية أن الجامعة تسعى جامعة إلى إعداد خريج تكنولوجي متميز يمتلك المهارات التطبيقية والمعرفة العلمية التي تؤهله لمنافسة حقيقية في سوق العمل المحلي والدولي.

أفاد الدكتور أحمد البنداري المشرف الأكاديمي للجامعة أنها تؤمن بأن الطالب هو محور العملية التعليمية، لذلك نعمل على تهيئته منذ اليوم الأول ليكون مبدعًا وقادرًا على التعامل مع التقنيات الحديثة، حيث صممت البرامج التكنولوجية بالجامعة بعناية لتلبي احتياجات سوق العمل الفعلي، وتوفر تدريبًا عمليًا مستمرًا داخل المعامل وورش الإنتاج.

أوضح الدكتور أسامة القبيصي عميد الكلية التكنولوجية أن الكلية تعد نموذجًا للتعليم التطبيقي المتكامل، حيث نعمل على تخريج جيل جديد من المهنيين القادرين على الإبداع والابتكار في مجالاتهم المختلفة، فالبرامج الدراسية لدينا تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي في بيئة تعليمية حديثة تدعم مهارات التفكير والتصميم والإنتاج.

اقرأ أيضاَ:

أكاديمية المعلمين تمد فترة تدريبات الترقي وإعادة التعيين حتى ديسمبر المقبل- مستند

التعليم العالي: فتح باب القبول الاستثنائي لطلاب دفعة 2023 بالمعاهد الخاصة