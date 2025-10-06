جامعة حلوان تعلن دعمها لترشح خالد العناني لمنصب مدير عام "اليونسكو"

كتب- عمر صبري:

أعلنت جامعة حلوان، برئاسة الدكتور السيد قنديل، والسادة نواب رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، دعمها الكامل لترشح الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق، لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن الدكتور خالد العناني يُعد من الكفاءات الوطنية التي تُمثل مصر خير تمثيل، مشيرًا إلى سجله الحافل بالإنجازات في مجالات الثقافة، وحماية التراث، وتعزيز الحوار بين الحضارات.

وأضاف "قنديل" أن ترشح الدكتور العناني يأتي في وقت تحتاج فيه المنظمة الدولية إلى قيادة تمتلك رؤية عصرية، وقدرة على تحويل الثقافة والتعليم والعلوم إلى أدوات فاعلة لبناء السلام والتنمية المستدامة، وتعزيز التفاهم بين الشعوب.

وأشار إلى أن هذا الترشح يأتي متزامنًا مع احتفالات الشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، ليجسد روح العطاء المستمرة لمصر في شتى الميادين، ويؤكد استمرار مسيرتها في رفع رايتها بالمحافل الدولية.

يُذكر أن الدكتور خالد العناني كان قد أعلن رسميًا في أبريل 2023 ترشحه لهذا المنصب الدولي الرفيع، مؤكدًا التزامه بالعمل بروح التعاون مع جميع الدول الأعضاء، وجعل "اليونسكو" بيتًا جامعًا للتنوع الثقافي ورسالة سلام بين شعوب العالم.

ويخوض "العناني" المنافسة أمام المرشح الكونغولي فيرمين إدوار ماتوكو، في الانتخابات المقرر عقدها اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025، بمشاركة وفد مصري رسمي يحمل رؤية واضحة ودعمًا واسعًا لترشح مصر، تأكيدًا لمكانتها الرائدة على الساحة العالمية.

