11 خطوة للتسجيل الإلكتروني في التنسيق الاستثنائي لطلاب دفعة 2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فتح باب التقديم في التنسيق الاستثنائي لطلاب دفعة 2023، وذلك للطلاب الذين استُثنوا من مدة التقدم العام الماضي، والراغبين في الالتحاق بالمعاهد الخاصة الخاضعة لإشراف الإدارة المركزية لشئون المعاهد الخاصة بالوزارة.

وأكدت الوزارة أن عملية التقديم تتم إلكترونيًا عبر الموقع المخصص للتنسيق، من خلال اتباع 11 خطوة أساسية، جاءت على النحو التالي:

اسم الطالب: يُكتب كما هو مدوَّن في بطاقة الرقم القومي.

الرقم القومي: يُكتب باللغة الإنجليزية مع التأكد من إدخال 14 رقمًا صحيحًا.

تاريخ الميلاد.

الشهادة الحاصل عليها الطالب: يختار نوع المؤهل من القائمة (ثانوي عام – صناعي – تجاري – زراعي – سياحة وفنادق – أزهري – أخرى).

في حالة اختيار "أخرى": يتم تسجيل وكتابة نوع المؤهل الثانوي.

رقم الجلوس: يُكتب باللغة الإنجليزية كما هو مدوَّن في الشهادة.

رقم تليفون الطالب: يُستخدم للتواصل، ويفضل أن يكون مرتبطًا بتطبيق واتساب.

البريد الإلكتروني: يُفضل أن يكون بريد Gmail إن وجد.

اسم المعهد أو الجامعة (الكلية):

إذا كان الطالب قد تم ترشيحه من قبل في تنسيق 2023، يُكتب اسم المعهد أو الكلية كما هو مدوَّن ببطاقة الترشيح.

في حالة عدم الترشح، يُكتب "لم يتقدم".

اختيار المعهد أو الأكاديمية:

يتم من القائمة المنسدلة للطلاب الذين لم يتقدموا برغباتهم في تنسيق 2023 ولم تصدر لهم بطاقة ترشيح إلكترونية.

إحضار أصل الإفادة:

يُطلب فقط من الطلاب الذين سبق ترشيحهم لأي من المعاهد الفنية أو كليات الجامعات الحكومية في تنسيق 2023 ولم يستكملوا إجراءات قيدهم.

يجب إحضار إفادة رسمية من الجهة التي رُشِّحوا إليها تفيد بعدم استكمال القيد، وتسليمها بعد إعلان النتيجة في مكتب خدمة المواطنين الإلكتروني بالإدارة المركزية لشئون المعاهد الخاصة – الإدارة العامة لشئون الطلاب – الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

وأكدت الوزارة أن استلام الإفادات ومتابعة الطلاب ستكون عبر واتساب متابعة طلاب 2023، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية للمقبولين بعد مراجعة المستندات والتنسيق الإلكتروني.

