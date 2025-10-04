موعد ورابط نتيجة تظلمات معادلات الأعلى للجامعات للقبول في 5 كليات

كشف مصدر مطلع بالمجلس الأعلى للجامعات أنه جاري فحص التظلمات التي تقدم بها الطلاب في معادلات المجلس الأعلى للجامعات للالتحاق بـ5 كليات أبرزها الهندسة والحاسبات والمعلومات وتضم أيضًا كليات الحقوق والزراعة والتجارة.

يأتي ذلك بعد سماح المجلس الأعلى للجامعات للطلاب الراسبين في الاختبارات بالتقدم بالتماسات على موقع المجلس الأعلى للجامعات على أن تقوم كل كلية بفحص هذه الالتماسات وإرسال نتيجتها إلى المجلس الأعلى للجامعات بعد اعتمادها من عميد الكلية.

وأضاف المصدر خلال تصريحات لـ"مصراوي": أن الفحص يعتمد على إعادة تصحيح الورقة حيث أن غالبية امتحانات المعادلات كانت بنظام "البابل شيت" وهو ما يسهل الفحص ونسبة الخطأ أيضًا.

وأكد المجلس الاعلى للجامعات أكد أنه اعتباراً من دفعة عام 2025 من الطلاب الحاصلين علي الدبلومات والمعاهد الفنية والمتقدمين لامتحانات الدبلومات والمعاهد في العام الجامعي 2025/2026 أصبحت فرص التقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد هذا العام 2025هي فرصة واحدة فقط خلال عامين متتاليين تحسب ابتداء من عام حصول الطالب علي المؤهل والعام الذي يليه.

وأشار إلى أنه تم عدم السماح للطلاب الحاصلين على الدبلومات المدارس الفنية (نظام الثلاث سنوات ) ودبلومات المدارس والمعاهد الفنية (نظام الخمس سنوات) دفعة 2024والذين تم ترشيحهم بالفعل عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد إلى إحدى الكليات التي يتم إجراء اختبارات الدبلومات والمعاهد لها (التجارة – الزراعة - الحقوق – الهندسة) بالتقدم لاختبارات الدبلومات والمعاهد هذا العام 2025/2026.

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات أنه سيتم توزيع الطلاب الناجحين بنفس الشروط والقواعد التي تضمنها القرار الوزاري الصادر بشأن قواعد القبول للعام الجامعي 2025/2026، خلال الساعات المقبلة.

