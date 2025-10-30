أعلن الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، تحقيق إنجاز عالمي جديد بتصدر الجامعة للجامعات المصرية والأفريقية في تصنيف لايدن المفتوح CWTS Leiden Ranking Open Edition 2025 الصادر عن جامعة لايدن الهولندية، واحتلالها المركز 159 عالميًا متقدمة على عدد كبير من الجامعات المرموقة حول العالم، وذلك وفق النتائج المنشورة على موقع المصنف بالأمس الأربعاء الموافق 29 أكتوبر 2025.

وسجّلت جامعة القاهرة عددًا قياسيًا من الأبحاث الدولية المنشورة بلغت 9365 بحثًا علميًا، متقدمة على جامعات عالمية كبرى، ومؤكدة مكانتها بين أفضل 200 جامعة في العالم، فيما جاءت جامعة عين شمس في المركز الثاني مصريًا والثالث أفريقيًا بعدد 5646 منشورًا وترتيب 350 عالميًا، واحتلت جامعة جوهانسبرغ المركز الثاني أفريقيًا بعد جامعة القاهرة.

وأشار الدكتور محمد سامي عبدالصادق إلى أن هذا الإنجاز المشرف يعكس المكانة الريادية لجامعة القاهرة على المستويين الإقليمي والدولي، ويؤكد نجاح استراتيجية الجامعة في دعم البحث العلمي والابتكار، وبناء بيئة أكاديمية تنافسية وفق أعلى المعايير العالمية، وقد وجه سيادته الشكر والتقدير لأعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلاب الدراسات العليا لدورهم المحوري في تحقيق هذا الإنجاز العالمي.

ومن جانبه، قال الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ان هذا الإنجاز هو ثمرة استثمارات استراتيجية في البنية التحتية البحثية، ودعم الباحثين، ومشروعات التعاون الدولي، وتبني سياسات تشجع على نشر المعرفة بنظام الوصول المفتوح، لافتًا إلى أن ارتقاء جامعة القاهرة في تصنيف لايدن يؤكد التقدم النوعي في منظومة البحث العلمي بالجامعة، وارتفاع معدل النشر الدولي عالي التأثير في مجالات علمية متنوعة.

ويُعد تصنيف لايدن أحد أهم التصنيفات العالمية المتخصصة في قياس الأداء البحثي للجامعات، إذ يعتمد على البيانات المنشورة المفتوحة من قواعد البيانات الدولية دون الاعتماد على بيانات ترسلها الجامعات، مما يمنحه أعلى درجات الحياد والشفافية. وقد تم إدراج 2800 جامعة عالمية في نسخة هذا العام، بينها 155 جامعة أفريقية و29 جامعة مصرية.

يذكر أن النسخة المفتوحة من تصنيف ليدن تعتمد على ستة معايير مركبة تشمل التأثير العلمي، التعاون الدولي، الوصول المفتوح، حجم الإنتاج العلمي، المؤشرات المستقلة، المؤشرات العامة النوعية.

اقرأ أيضاً:

بالصور.. بهجة في مدارس القاهرة احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير

شراكة بين جامعتي عين شمس والأمريكية لتقديم برنامج القيادة بالقطاع الصحي