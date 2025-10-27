استمرار فعاليات برنامج "مودة" بمعهد إعداد القادة لطلاب من أجل مصر

تضم 892 سريرًا فندقيًا.. صور من داخل فندق جامعة المنيا

كتب - عمر صبري:

تواصلت فعاليات المعسكر التدريبي لطلاب أسرة طلاب من أجل مصر ضمن البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة"، والمقام بمعهد إعداد القادة، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التضامن الاجتماعي.

وبحسب بيان، جاء تنفيذ المعسكر بإشراف رندة فارس، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي ومديرة برنامج مودة، والدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة.

وقدّم الدكتور محمد فوزي والي، أستاذ تكنولوجيا التعليم بجامعة دمنهور والخبير التدريبي بالبرنامج، محاضرتين حول الأبعاد الاجتماعية والنفسية والدينية والطبية في العلاقات الأسرية، مؤكدًا أن بناء أسرة متماسكة يبدأ من إعداد قائد واعٍ يمتلك مهارات التواصل الفعّال والفهم المتبادل بين الزوجين، مشددًا على أهمية الوعي النفسي والقيم الدينية لاستقرار الأسرة والمجتمع.

تضمن المعسكر عددًا من ورش العمل التطبيقية التي جمعت بين الفكر والتدريب العملي، من بينها ورشة بعنوان "التطوع ومهارات التخطيط للمبادرات"، قدّمها كل من أحمد شبل، محمود المصري، حمدي عبد الغني، ومروة البليدي، وطرحت نماذج ملهمة لكيفية تحويل الأفكار إلى مبادرات مجتمعية مؤثرة.

كما شهدت الفعاليات جلسة تفاعلية مع المخرج عمرو حسن، تناول خلالها دور الفنون في دعم رسالة مودة، مؤكدًا أن المسرح والسينما يمثلان قوة ناعمة قادرة على ترسيخ المفاهيم الإيجابية داخل المجتمع.

وأقيمت ورشة متخصصة بعنوان "المبادرة المجتمعية.. من الفكرة إلى التنفيذ" تناولت مهارات إعداد المبادرات وصياغة الرسائل والتواصل مع الجمهور، وعرض الطلاب خلال الورشة مشروعاتهم التي عكست وعيًا وإبداعًا في تعزيز الترابط الأسري ونشر ثقافة الحوار.

كما أدى المشاركون صلاة الجمعة بمسجد المعهد، وألقى الخطبة الدكتور مصطفى الهلباوي من جامعة الأزهر، متحدثًا عن أهمية المودة والرحمة كأساس لاستقرار الأسرة والمجتمع.

وفي الجلسة الختامية، أكد الدكتور كريم همام أن برنامج مودة يجسد رؤية الدولة في إعداد جيل واعٍ قادر على بناء أسرة مستقرة تسهم في نهضة الوطن، مشيرًا إلى حرص معهد إعداد القادة على تنفيذ برامج نوعية تستثمر طاقات الشباب في قضايا مجتمعية وإنسانية تمس حياتهم اليومية.

واختتمت الفعاليات بتكريم الطلاب المشاركين ومنحهم شهادات اجتياز المعسكر، تقديرًا لتفاعلهم المتميز، ليكونوا سفراء لبرنامج مودة داخل جامعاتهم ومجتمعاتهم، حاملين رسالة الوعي والمسؤولية تجاه الأسرة المصرية باعتبارها نواة المجتمع وأساس استقراره.

