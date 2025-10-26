"العناني" عن ترشحه لليونسكو: قالوا لي "لن تستطيع لأنك عربي"

احتفلت جامعة كوفنتري فرع القاهرة، والمستضافة في مؤسسة جامعات المعرفة الدولية (TKH)، بتخريج دفعة عام 2025 في حفل مساء أمس، حيث ارتدى الخريجون أرواب التخرج احتفاءً بإنجازهم الأكاديمي.

وقال الدكتور خالد العناني، عضو مجلس أمناء الجامعة، ومدير عام منظمة اليونسكو: منذ 15 أو 16 عامًا، بدأتم رحلتكم مع التعليم، من الحضانة إلى المدرسة بمراحلها المختلفة، وصولًا إلى الجامعة، واليوم نحتفل بكم، ونرى ثمرة جهدكم وتعبكم عبر تلك السنوات الطويلة.

وأضاف "العناني"، أنه وحين كان في مثل أعمارهم، كان له حلمين: الأول، بدافع الحب والشغف الكبير بعِلم الآثار والمصريات، درست هذا المجال بجدٍ، وسافرت لأتعلّمه، وعدت لأدرّسه، وبعد سنواتٍ من الجهد والعمل أصبحت وزيرًا للآثار في سنٍّ صغير، أما الحلم الثاني، فكان أن أعمل في منظمة اليونسكو، بين آلاف العاملين فيها، وفي السادس من أكتوبر، تم انتخابي من قِبل المجلس التنفيذي مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو، كأول مصريٍّ وعربيٍّ، وثاني إفريقيٍّ يتولى هذا المنصب.

وتابع: لم تكن لديّ وساطة، ولم يساعدني أحد، بل قال لي كثيرون، لن تستطيع لأنك عربي ولن يقبلك أحد، لكن بالإصرار والإيمان بالنفس والاجتهاد، لا يوجد مستحيل.

شهد الحفل تخرج ما يقرب من 640 طالبًا وطالبة، تسلّموا شهاداتهم من المهندس أحمد السويدي، مستشار جامعة كوفنتري ورئيس مجلس إدارة ومؤسس مؤسسة السويدي التعليمية؛ والدكتور جون لاثام (CBE)، نائب مستشار جامعة كوفنتري والرئيس التنفيذي لمجموعة جامعة كوفنتري؛ والدكتورة شهيرة سمير، القائمة بأعمال رئيس مؤسسة جامعات المعرفة الدولية، والدكتور خالد العناني، عضو مجلس أمناء الجامعة ووزير السياحة والآثار الأسبق ومدير عام اليونسكو؛ إلى جانب عمداء الكليات المختلفة.

