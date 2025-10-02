10 معلومات عن مؤتمر جامعة القاهرة الدولي للذكاء الاصطناعي

يعقد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي، المقرر انعقاده يومي 18 و19 أكتوبر، والذي يشهد مشاركة واسعة من مؤسسات دولية وخبراء عالميين.

وفيما يلي أبرز 10 معلومات عن المؤتمر:

1- يشارك في المؤتمر ممثلون عن منظمات دولية كاليونسكو، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الصحة العالمية.

2- يضم شخصيات بارزة في الذكاء الاصطناعي وخبراء في الاستدامة المؤسسية، إلى جانب علماء من جامعات دولية مرموقة.

3- سيُعد خلال المؤتمر وثيقة سياسات شاملة تتناول الفرص والتحديات المرتبطة بريادة الأعمال وأخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي.

4- الدولة والوزارات والهيئات المختلفة ملتزمة بتفعيل توصيات المؤتمر وتنفيذها على أرض الواقع.

5- يناقش المؤتمر عددًا من المحاور والأهداف الرئيسية بمشاركة مختلف الجهات الوطنية والدولية.

6- تقام فعاليات مصاحبة أبرزها "ساحة الابتكار" و"الهاكاثون الطلابي".

7- يشكل المؤتمر منصة استراتيجية تجمع الحكومة والجامعات والصناعة والشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي.

8- تقرر أن يكون الذكاء الاصطناعي مقررًا أساسيًا وشرطًا للترقيات العلمية لأعضاء هيئة التدريس.

9- يضم المؤتمر 32 جلسة بحضور عدد من الوزراء، إلى جانب معرض للابتكار لعرض أحدث التطبيقات.

10- شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة فعاليات المرحلة الثانية من مسابقة "هاكاثون من أجل التنمية المستدامة" كجزء من التحضيرات.

